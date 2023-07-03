Для сімейної вечері у гуцульському стилі: незвичайний рецепт грибів із секретом

Незвичайний спосіб приготування грибів

Гуцули — любителі смачно поїсти і придумати незвичайні, але неймовірно смачні рецепти. Саме вони вигадали незвичайне поєднання грибів з бринзою.

Зазвичай ця страва готується з білих грибів, але підійдуть і королівські печериці. Shuba розповідає, що спочатку гриби необхідно обсмажити на вершковому маслі, а потім згасити у горщиках під сметанним соусом та тертою бринзою. Цей аромат та смак ви запам’ятаєте надовго!

Як приготувати гриби з бринзою в горщику

Інгредієнти на 4 порції:

гриби — 500 г;

цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;

сметана — 220 г;

бринза — 150 г;

масло вершкове — 100 г;

борошно пшеничне — 1 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Помийте та відваріть гриби. Остудіть відварені гриби та наріжте великими шматочками. Печериці не потрібно відварювати. Очистьте цибулю і наріжте півкільцями. На розігрітій із вершковим маслом сковороді обсмажте цибулю протягом 2-3 хвилин. Додайте подрібнені гриби та смажте ще 7-8 хвилин. Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте горщик чи горщики для запікання. Натріть бринзу. Розігрійте решту вершкового масла в сотейнику або в чистій невеликій сковороді. Додайте борошно, добре розмішайте і смажте тридцять секунд, постійно помішуючи. Додайте сметану, посоліть, приперчіть. Доведіть суміш до кипіння і зніміть посудину з|із| соусом з вогню. Розкладіть гриби з цибулею по горщиках або перекладіть в один горщик. Залийте соусом, зверху додайте терту бринзу. Запікайте 10-15 хвилин до появи золотистої скоринки.

Приготуйте цілу запечену курку і подайте разом із цими грибами та картопляним пюре. Ви перетворите звичайну вечерю на маленьке свято.