Для сімейної вечері у гуцульському стилі: незвичайний рецепт грибів із секретом
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Незвичайний спосіб приготування грибів
Гуцули — любителі смачно поїсти і придумати незвичайні, але неймовірно смачні рецепти. Саме вони вигадали незвичайне поєднання грибів з бринзою.
Зазвичай ця страва готується з білих грибів, але підійдуть і королівські печериці. Shuba розповідає, що спочатку гриби необхідно обсмажити на вершковому маслі, а потім згасити у горщиках під сметанним соусом та тертою бринзою. Цей аромат та смак ви запам’ятаєте надовго!
Як приготувати гриби з бринзою в горщику
Інгредієнти на 4 порції:
- гриби — 500 г;
- цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
- сметана — 220 г;
- бринза — 150 г;
- масло вершкове — 100 г;
- борошно пшеничне — 1 ст. л.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Помийте та відваріть гриби. Остудіть відварені гриби та наріжте великими шматочками. Печериці не потрібно відварювати.
- Очистьте цибулю і наріжте півкільцями. На розігрітій із вершковим маслом сковороді обсмажте цибулю протягом 2-3 хвилин. Додайте подрібнені гриби та смажте ще 7-8 хвилин.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте горщик чи горщики для запікання. Натріть бринзу.
- Розігрійте решту вершкового масла в сотейнику або в чистій невеликій сковороді. Додайте борошно, добре розмішайте і смажте тридцять секунд, постійно помішуючи. Додайте сметану, посоліть, приперчіть. Доведіть суміш до кипіння і зніміть посудину з|із| соусом з вогню.
- Розкладіть гриби з цибулею по горщиках або перекладіть в один горщик. Залийте соусом, зверху додайте терту бринзу. Запікайте 10-15 хвилин до появи золотистої скоринки.
Приготуйте цілу запечену курку і подайте разом із цими грибами та картопляним пюре. Ви перетворите звичайну вечерю на маленьке свято.