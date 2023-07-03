Рус

Для сімейної вечері у гуцульському стилі: незвичайний рецепт грибів із секретом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Такі "сирні" гриби ви ще не куштували!
Такі "сирні" гриби ви ще не куштували!. Фото shuba.life

Незвичайний спосіб приготування грибів

Гуцули — любителі смачно поїсти і придумати незвичайні, але неймовірно смачні рецепти. Саме вони вигадали незвичайне поєднання грибів з бринзою.

Зазвичай ця страва готується з білих грибів, але підійдуть і королівські печериці. Shuba розповідає, що спочатку гриби необхідно обсмажити на вершковому маслі, а потім згасити у горщиках під сметанним соусом та тертою бринзою. Цей аромат та смак ви запам’ятаєте надовго!

Як приготувати гриби з бринзою в горщику

Інгредієнти на 4 порції:

  • гриби — 500 г;
  • цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
  • сметана — 220 г;
  • бринза — 150 г;
  • масло вершкове — 100 г;
  • борошно пшеничне — 1 ст. л.;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Помийте та відваріть гриби. Остудіть відварені гриби та наріжте великими шматочками. Печериці не потрібно відварювати.
  2. Очистьте цибулю і наріжте півкільцями. На розігрітій із вершковим маслом сковороді обсмажте цибулю протягом 2-3 хвилин. Додайте подрібнені гриби та смажте ще 7-8 хвилин.
  3. Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте горщик чи горщики для запікання. Натріть бринзу.
  4. Розігрійте решту вершкового масла в сотейнику або в чистій невеликій сковороді. Додайте борошно, добре розмішайте і смажте тридцять секунд, постійно помішуючи. Додайте сметану, посоліть, приперчіть. Доведіть суміш до кипіння і зніміть посудину з|із| соусом з вогню.
  5. Розкладіть гриби з цибулею по горщиках або перекладіть в один горщик. Залийте соусом, зверху додайте терту бринзу. Запікайте 10-15 хвилин до появи золотистої скоринки.

Приготуйте цілу запечену курку і подайте разом із цими грибами та картопляним пюре. Ви перетворите звичайну вечерю на маленьке свято.

Теги:
#Рецепт #Гриби #Готуємо вдома