Хитрий трюк для найкращої заготовки: кабачки залишаться хрусткими
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Триває сезон активної консервації
Ми розповідали, що робити, якщо не густішає варення. Тепер ділимось рецептом фантастично смачних кабачків на зиму.
Як і у випадку з огірками, однією з ознак правильного засолювання кабачків є наявність їх приємного хрускоту. Щоб досягти цього, овочі необхідно готувати певним способом. Перевіреним рецептом поділились на ProstoWay.
Інгредієнти:
- 1,5 кг кабачків
- 4 зубчики часнику
- кілька гілочок петрушки
- лаврове листя
- 3 ст. л. цукру
- 3 ст. л. солі
- 6 ст. л. оцту
Спосіб приготування:
- Спочатку слід добре промити всі овочеві інгредієнти — каабчки, часник та петрушку. Далі кабачок потрібно нарізати. Кружочки не повинні бути надто товстими: максимум 1 сантиметр.
- Шматочки слід залити прохолодною водою та потримати там кілька годин. Після цього беремо банку об’ємом 3 літри. На дно слід укладаємо всю підготовлену зелень та пару лаврових листів.
- Складаємо у банку кружальця кабачків. Заливаємо окропом.
- Через 20 хвилин воду слід злити в каструлю. Потрібно додати цукор та сіль. Отриманий маринад треба закип’ятити. Коли почнуть з’являтися бульбашки, у цю воду потрібно влити 6 столових ложок оцту.
- Залийте цим розсолом кабачки.
Банку закриваємо стерилізованою кришкою. Її слід перевернути кришкою вниз і поставити у тепле місце до остигання.