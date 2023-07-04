Хитрий трюк для найкращої заготовки: кабачки залишаться хрусткими

Триває сезон активної консервації

Ми розповідали, що робити, якщо не густішає варення. Тепер ділимось рецептом фантастично смачних кабачків на зиму.

Як і у випадку з огірками, однією з ознак правильного засолювання кабачків є наявність їх приємного хрускоту. Щоб досягти цього, овочі необхідно готувати певним способом. Перевіреним рецептом поділились на ProstoWay.

Інгредієнти:

1,5 кг кабачків

4 зубчики часнику

кілька гілочок петрушки

лаврове листя

3 ст. л. цукру

3 ст. л. солі

6 ст. л. оцту

Спосіб приготування:

Спочатку слід добре промити всі овочеві інгредієнти — каабчки, часник та петрушку. Далі кабачок потрібно нарізати. Кружочки не повинні бути надто товстими: максимум 1 сантиметр. Шматочки слід залити прохолодною водою та потримати там кілька годин. Після цього беремо банку об’ємом 3 літри. На дно слід укладаємо всю підготовлену зелень та пару лаврових листів. Складаємо у банку кружальця кабачків. Заливаємо окропом. Через 20 хвилин воду слід злити в каструлю. Потрібно додати цукор та сіль. Отриманий маринад треба закип’ятити. Коли почнуть з’являтися бульбашки, у цю воду потрібно влити 6 столових ложок оцту. Залийте цим розсолом кабачки.

Банку закриваємо стерилізованою кришкою. Її слід перевернути кришкою вниз і поставити у тепле місце до остигання.