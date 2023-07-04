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Хитрий трюк для найкращої заготовки: кабачки залишаться хрусткими

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ці кабачки залишаться неймовірними до самої зими
Ці кабачки залишаться неймовірними до самої зими. Фото shuba.life

Триває сезон активної консервації

Ми розповідали, що робити, якщо не густішає варення. Тепер ділимось рецептом фантастично смачних кабачків на зиму.

Як і у випадку з огірками, однією з ознак правильного засолювання кабачків є наявність їх приємного хрускоту. Щоб досягти цього, овочі необхідно готувати певним способом. Перевіреним рецептом поділились на ProstoWay.

Інгредієнти:

  • 1,5 кг кабачків
  • 4 зубчики часнику
  • кілька гілочок петрушки
  • лаврове листя
  • 3 ст. л. цукру
  • 3 ст. л. солі
  • 6 ст. л. оцту

Спосіб приготування:

  1. Спочатку слід добре промити всі овочеві інгредієнти — каабчки, часник та петрушку. Далі кабачок потрібно нарізати. Кружочки не повинні бути надто товстими: максимум 1 сантиметр.
  2. Шматочки слід залити прохолодною водою та потримати там кілька годин. Після цього беремо банку об’ємом 3 літри. На дно слід укладаємо всю підготовлену зелень та пару лаврових листів.
  3. Складаємо у банку кружальця кабачків. Заливаємо окропом.
  4. Через 20 хвилин воду слід злити в каструлю. Потрібно додати цукор та сіль. Отриманий маринад треба закип’ятити. Коли почнуть з’являтися бульбашки, у цю воду потрібно влити 6 столових ложок оцту.
  5. Залийте цим розсолом кабачки.

Банку закриваємо стерилізованою кришкою. Її слід перевернути кришкою вниз і поставити у тепле місце до остигання.

Теги:
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