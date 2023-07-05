Такі огірки їсть Йоулупуккі взимку: хрустіть із задоволенням по-фінському рецепту
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Такі огірки будуть радувати вас усю зиму
Мариновані огірки – це чудова закуска на зиму. Хоч би якою різноманітністю рецептур закусок на зиму був багатий інтернет, але саме ця страва все одно залишається фаворитом у багатьох господарів.
"Бабусині рецепти" розповідають, як маринують огірки у Фінляндії. Вони виходять дуже смачними та хрусткими. Скільки ви не закриєте таких огірків, з’їсте все і пошкодуєте, що цього мало. Так що беремо інгредієнти та йдемо готувати!
Як приготувати огірки по-фінськи
Інгредієнти:
- огірки – 2 кг;
- вода – 1,5 л;
- сіль — 2 ст.л.;
- цукор – 100 г;
- оцет 9% — 100 мл;
- насіння гірчиці – 1 ч. л.;
- лавровий лист – 3 шт.
Спосіб приготування:
- Нарізаємо огірки на кружальця шириною 2-3 см.
- У каструлю виливаємо воду, висипаємо сіль та цукровий пісок, перемішуємо.
- На середньому вогні доводимо майбутній маринад до кипіння, виливаємо в рідину оцет, висипаємо насіння гірчиці, кладемо лаврове листя.
- Викладаємо в маринад огірки, чекаємо 4 хвилини, доки вони поміняють колір.
- Огірки перекладаємо разом із маринадом у банки, щільно закриваємо кришками. Залишаємо огірки по-фінськи у теплі на 12 годин під рушником.
Їжте огірки разом із улюбленими м’ясними чи рибними стравами. Смачного!