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Такі огірки їсть Йоулупуккі взимку: хрустіть із задоволенням по-фінському рецепту

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Хрумкі мариновані огірки виходять саме так
Хрумкі мариновані огірки виходять саме так. Фото babusyni-retsepty

Такі огірки будуть радувати вас усю зиму

Мариновані огірки – це чудова закуска на зиму. Хоч би якою різноманітністю рецептур закусок на зиму був багатий інтернет, але саме ця страва все одно залишається фаворитом у багатьох господарів.

"Бабусині рецепти" розповідають, як маринують огірки у Фінляндії. Вони виходять дуже смачними та хрусткими. Скільки ви не закриєте таких огірків, з’їсте все і пошкодуєте, що цього мало. Так що беремо інгредієнти та йдемо готувати!

Як приготувати огірки по-фінськи

Інгредієнти:

  • огірки – 2 кг;
  • вода – 1,5 л;
  • сіль — 2 ст.л.;
  • цукор – 100 г;
  • оцет 9% — 100 мл;
  • насіння гірчиці – 1 ч. л.;
  • лавровий лист – 3 шт.

Спосіб приготування:

  1. Нарізаємо огірки на кружальця шириною 2-3 см.
  2. У каструлю виливаємо воду, висипаємо сіль та цукровий пісок, перемішуємо.
  3. На середньому вогні доводимо майбутній маринад до кипіння, виливаємо в рідину оцет, висипаємо насіння гірчиці, кладемо лаврове листя.
  4. Викладаємо в маринад огірки, чекаємо 4 хвилини, доки вони поміняють колір.
  5. Огірки перекладаємо разом із маринадом у банки, щільно закриваємо кришками. Залишаємо огірки по-фінськи у теплі на 12 годин під рушником.

Їжте огірки разом із улюбленими м’ясними чи рибними стравами. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Закуска #Огірки #Готуємо вдома