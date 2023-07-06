З цим гарніром ви м’яса не дочекаєтеся: простий рецепт моркви на грилі

Готуйте за хвилини та насолоджуйтесь весь пікнік!

З настанням літа багатьом хочеться вибратися на природу. Жодний пікнік не обходитися без овочів — адже це ідеальний гарнір до будь-якого м’яса.

Морква на грилі за рецептом Shuba — це просто ідеальна страва до основних м’ясних або рибних страв. І якщо кабачки або баклажани стають м’якшими при такій термічній обробці, морква залишається твердішою і хрумкою. Та й готувати її дуже швидко: достатньо лише нарізати моркву скибочками однакової товщини та обсмажити їх на грилі чи сковороді гриль. За бажанням можна приправити моркву тільки сіллю та оливковою олією першого віджиму або додати трави.

Як приготувати моркву на грилі

Інгредієнти на 6 порцій:

морква — 600 г;

петрушка, пучок – 1 шт.;

сіль — до свого смаку;

олія оливкова Extra Virgin — 40 мл.

Спосіб приготування:

Моркву промийте під проточною водою, поріжте кінчики, потім почистьте. Розріжте моркву вздовж навпіл, намагаючись отримати скибочки однакової товщини, щоб приготування було рівномірним. Якщо ви взяли дуже велику моркву, наріжте її скибочками, а не навпіл. Викладіть моркву на гарячий гриль і готуйте близько 3 хвилин, потім переверніть та готуйте 2-3 хвилини з іншого боку. Коли морква буде готова, розкладіть її на блюді, приправте щіпкою солі, полийте оливковою олією першого холодного віджиму і посипте подрібненою петрушкою.

Приготуйте ще закуску з помідорів — і м’ясо вам взагалі не знадобиться! Гості просто з’їдять усі овочі.