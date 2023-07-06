Ніжний "Ніжинський": рецепт найулюбленішого салату на зиму

Канонічний рецепт класичного салату

Ми розповідали, як закрити смачні хрумкі кабачки. Тепер ділимось рецептом класичного "Ніжинського" салату.

Взимку він чудово смакуватиме як з різними гарнірами, так і з м’ясними та рибними стравами. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

1 кг 200 г огірків

750 г цибулі

20 г кропу

сіль

цукор

оцет столовий 5-процентний

перець гострий та духмяний

лавровий листок

Спосіб приготування:

Відсортовані за якістю і розмірами свіжі огірки миють, зрізають плодоніжки, нарізають кружальцями до З мм. Цибулю чистять, миють і нарізають напівкружальцями. Молодий кріп миють, ріжуть на шматочки довжиною 6 см. У підготовлені чисті півлітрові банки кладуть по 2–3 горошини гострого та духмяного перцю. Щільно та рівномірно викладають нарізані огірки, цибулю, кріп, додають 3/4 чайної ложки солі, половину чайної ложки цукру. Додають 2 столові ложки оцту, половину лаврового листка і необхідну кількість окропу. Банки наповнюють на 1,5 см нижче верху шийки, накривають підготовленими кришками і залишають на 20 хв. Потім ставлять у каструлю з підігрітою до 40 градусів водою, накривають кришками, ставлять на вогонь і при слабкому кипінні стерилізують: банки ємкістю 0,5 л — 10 хв., 1 л — 12 хв. Після стерилізації банки відразу ж закручують. Перед подачею на стіл заправляють олією.

Огірочки залишаються хрумкими. Також ми розповідали, як стерилізувати кришки для консервації.