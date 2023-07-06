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Ніжний "Ніжинський": рецепт найулюбленішого салату на зиму

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Такої закуски за раз можна з’їсти цілу банку
Такої закуски за раз можна з’їсти цілу банку. Фото Портал "Пляшка"

Канонічний рецепт класичного салату

Ми розповідали, як закрити смачні хрумкі кабачки. Тепер ділимось рецептом класичного "Ніжинського" салату.

Взимку він чудово смакуватиме як з різними гарнірами, так і з м’ясними та рибними стравами. Рецептом поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

  • 1 кг 200 г огірків
  • 750 г цибулі
  • 20 г кропу
  • сіль
  • цукор
  • оцет столовий 5-процентний
  • перець гострий та духмяний
  • лавровий листок

Спосіб приготування:

  1. Відсортовані за якістю і розмірами свіжі огірки миють, зрізають плодоніжки, нарізають кружальцями до З мм. Цибулю чистять, миють і нарізають напівкружальцями. Молодий кріп миють, ріжуть на шматочки довжиною 6 см.
  2. У підготовлені чисті півлітрові банки кладуть по 2–3 горошини гострого та духмяного перцю. Щільно та рівномірно викладають нарізані огірки, цибулю, кріп, додають 3/4 чайної ложки солі, половину чайної ложки цукру. Додають 2 столові ложки оцту, половину лаврового листка і необхідну кількість окропу.
  3. Банки наповнюють на 1,5 см нижче верху шийки, накривають підготовленими кришками і залишають на 20 хв. Потім ставлять у каструлю з підігрітою до 40 градусів водою, накривають кришками, ставлять на вогонь і при слабкому кипінні стерилізують: банки ємкістю 0,5 л — 10 хв., 1 л — 12 хв.
  4. Після стерилізації банки відразу ж закручують. Перед подачею на стіл заправляють олією.

Огірочки залишаються хрумкими. Також ми розповідали, як стерилізувати кришки для консервації.

Теги:
#Рецепт #Салат #Огірки #Консервація #Заготівля