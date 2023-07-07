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Просто довіртеся шеф-кухареві: макарони з картоплею за цим рецептом вийдуть неперевершеними

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Про таку страву ви ще не чули
Про таку страву ви ще не чули. Фото shuba.life

Здивуйте близьких та друзів незвичайним поєднанням

Якщо ви наварили багато улюблених макаронів і не знаєте, що з ними робити, італійці мають відповідь на це питання. Просто додайте картоплю та приготуйте незвичайну страву – Pasta e patate, тобто паста з картоплею.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, що в оригінальному рецепті робиться засмажка з овочів, але ми сьогодні спростимо страву і просто додамо яєчний жовток — він буде соусом. Для різноманітності смаку страву можна посипати тертим пармезаном, додати шматочки бекону або соус песто.

Як приготувати пасту з картоплею

Інгредієнти:

  • 200 г відвареної пасти (100-150 г сухих виробів);
  • 1 картопля;
  • ½ ч. л. чорного свіжомеленого перцю;
  • 50 мл оливкової олії;
  • 1 жовток;
  • сіль за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Відваріть пасту до аль-денте відповідно до інструкції на упакуванні або використовуйте вже зварені макарони.
  2. Картоплю добре помийте, зніміть щіткою залишки ґрунту і відваріть у мундирі до готовності. Потім очистьте та розріжте на 4 частини.
  3. Оливкову олію розігрійте на сковороді, викладіть відварену пасту та картоплю. Обсмажуйте 2-3 хвилини. Посоліть, додайте жовток, перемішайте та знімайте з вогню.
  4. Викладіть пасту з картоплею у тарілку, додайте перець і одразу подавайте до столу. Смачного!

Якщо ви бажаєте приготувати ідеальні макарони, не варіть їх на воді. Щоб паста вийшла смачною, існує один маленький лайфхак.

Теги:
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