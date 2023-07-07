Просто довіртеся шеф-кухареві: макарони з картоплею за цим рецептом вийдуть неперевершеними
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Здивуйте близьких та друзів незвичайним поєднанням
Якщо ви наварили багато улюблених макаронів і не знаєте, що з ними робити, італійці мають відповідь на це питання. Просто додайте картоплю та приготуйте незвичайну страву – Pasta e patate, тобто паста з картоплею.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, що в оригінальному рецепті робиться засмажка з овочів, але ми сьогодні спростимо страву і просто додамо яєчний жовток — він буде соусом. Для різноманітності смаку страву можна посипати тертим пармезаном, додати шматочки бекону або соус песто.
Як приготувати пасту з картоплею
Інгредієнти:
- 200 г відвареної пасти (100-150 г сухих виробів);
- 1 картопля;
- ½ ч. л. чорного свіжомеленого перцю;
- 50 мл оливкової олії;
- 1 жовток;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування:
- Відваріть пасту до аль-денте відповідно до інструкції на упакуванні або використовуйте вже зварені макарони.
- Картоплю добре помийте, зніміть щіткою залишки ґрунту і відваріть у мундирі до готовності. Потім очистьте та розріжте на 4 частини.
- Оливкову олію розігрійте на сковороді, викладіть відварену пасту та картоплю. Обсмажуйте 2-3 хвилини. Посоліть, додайте жовток, перемішайте та знімайте з вогню.
- Викладіть пасту з картоплею у тарілку, додайте перець і одразу подавайте до столу. Смачного!
Якщо ви бажаєте приготувати ідеальні макарони, не варіть їх на воді. Щоб паста вийшла смачною, існує один маленький лайфхак.