Бюджетний рецепт ситної страви: каша з м’ясом на зиму в духовці на випадок відключення світла

Смачні консерви замінять вам повноцінний обід

В умовах можливих відключень електроенергії хочеться запастись на зиму ситними консервами, які виручать у таких ситуаціях. Вам на допомогу прийдуть незрівнянні консерви — каша з м’ясом у банках

Shuba наводить рецепт на 15 баночок по півлітра. З них 5 баночок пропонується закрити з гречкою, 5 — з перловкою та ще 5 — з рисом. Вам просто потрібно буде крупу, м’ясо та засмажку розподілити порівну між банками, відправити їх у духовку — і приголомшливі консерви готові!

Як приготувати кашу з м’ясом у духовці

Інгредієнти на 15 банок об’ємом 0.5 л:

гречана крупа — 650 г;

крупа перлова — 650 г;

рис — 650 г;

свинина — 2.2 кг;

сало — 750 г;

цибуля ріпчаста — 5 шт.;

морква — 4 шт.;

сіль — 15 ч. л.;

перець чорний мелений, вода — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Цибулю та моркву почистьте, промийте. Цибулю подрібніть, а моркву натріть на тертці. Сало наріжте на дрібні шматочки та покладіть у розігріту сковороду, щоб витопити жир. Як тільки отримаєте золотисті шкварочки — вийміть їх зі сковороди, а в жир викладете нарізану цибулю. Пасеруйте його до готовності. Цибулю дістаньте та відставте в окремій мисці. У цю ж сковороду з жиром покладете моркву натерту, смажте до готовності. Зніміть з вогню і змішайте у великій мисці смажену цибулю, моркву та шкварки. М’ясо промийте та обсушіть. Наріжте шматочками та розділіть на 15 банок 0.5 л. У кожну банку закладайте приблизно 150 г м’яса. Крупу промийте, викладіть шаром на м’ясо — по 5 банок за кожен вид. У кожну банку закладайте по 130 г сирої крупи. Далі порівну розкладіть по банках засмажку. У кожну банку додайте по одній чайній ложці солі без гірки та по третині чайної ложки чорного перцю. Залийте все холодною водою до країв. Банки накрийте кришками, поставте в глибоке деко. В лист налийте воду і відправте в холодну, не розігріту духовку. Увімкніть духовку спочатку на температуру 200 градусів. Як тільки каша почне кипіти, зменште температуру до 120-130 градусів. Готуйте з моменту закипання 3-4 години. Потім вимкніть духовку, дістаньте банки з кашею і закотіть кришками, переверніть, укутайте і залиште до охолодження. Потім заберіть у темне прохолодне місце.

Взимку ви із задоволенням уплітатимете ці консерви з кабачковим салатом. Смачного!