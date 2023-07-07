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Бюджетний рецепт ситної страви: каша з м’ясом на зиму в духовці на випадок відключення світла

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Економні домашні консерви з крупи та м’яса
Економні домашні консерви з крупи та м’яса. Фото shuba.life

Смачні консерви замінять вам повноцінний обід

В умовах можливих відключень електроенергії хочеться запастись на зиму ситними консервами, які виручать у таких ситуаціях. Вам на допомогу прийдуть незрівнянні консерви — каша з м’ясом у банках

Shuba наводить рецепт на 15 баночок по півлітра. З них 5 баночок пропонується закрити з гречкою, 5 — з перловкою та ще 5 — з рисом. Вам просто потрібно буде крупу, м’ясо та засмажку розподілити порівну між банками, відправити їх у духовку — і приголомшливі консерви готові!

Як приготувати кашу з м’ясом у духовці

Інгредієнти на 15 банок об’ємом 0.5 л:

  • гречана крупа — 650 г;
  • крупа перлова — 650 г;
  • рис — 650 г;
  • свинина — 2.2 кг;
  • сало — 750 г;
  • цибуля ріпчаста — 5 шт.;
  • морква — 4 шт.;
  • сіль — 15 ч. л.;
  • перець чорний мелений, вода — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю та моркву почистьте, промийте. Цибулю подрібніть, а моркву натріть на тертці.
  2. Сало наріжте на дрібні шматочки та покладіть у розігріту сковороду, щоб витопити жир. Як тільки отримаєте золотисті шкварочки — вийміть їх зі сковороди, а в жир викладете нарізану цибулю. Пасеруйте його до готовності.
  3. Цибулю дістаньте та відставте в окремій мисці. У цю ж сковороду з жиром покладете моркву натерту, смажте до готовності. Зніміть з вогню і змішайте у великій мисці смажену цибулю, моркву та шкварки.
  4. М’ясо промийте та обсушіть. Наріжте шматочками та розділіть на 15 банок 0.5 л. У кожну банку закладайте приблизно 150 г м’яса.
  5. Крупу промийте, викладіть шаром на м’ясо — по 5 банок за кожен вид. У кожну банку закладайте по 130 г сирої крупи. Далі порівну розкладіть по банках засмажку.
  6. У кожну банку додайте по одній чайній ложці солі без гірки та по третині чайної ложки чорного перцю. Залийте все холодною водою до країв.
  7. Банки накрийте кришками, поставте в глибоке деко. В лист налийте воду і відправте в холодну, не розігріту духовку. Увімкніть духовку спочатку на температуру 200 градусів. Як тільки каша почне кипіти, зменште температуру до 120-130 градусів. Готуйте з моменту закипання 3-4 години.
  8. Потім вимкніть духовку, дістаньте банки з кашею і закотіть кришками, переверніть, укутайте і залиште до охолодження. Потім заберіть у темне прохолодне місце.

Взимку ви із задоволенням уплітатимете ці консерви з кабачковим салатом. Смачного!

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