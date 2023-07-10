Рус

Так їдять рибу кримські рибалки: цю мойву в клярі ви з’їсте до останньої кісточки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Професійний рецепт смачної мойви
Професійний рецепт смачної мойви. Фото cesmak.info

Швидко та без характерного рибного запаху!

Багато мойву навіть повноцінним морепродуктом не вважають — так, дрібна рибка. Але тільки не кримські рибалки – їхня мойва в клярі здатна докорінно змінити ваше уявлення про цю рибу.

Простий, але оригінальний кляр за рецептом "Це Смак" дозволяє практично повністю позбутися рибного запаху. Важливу роль у цій страві грає і маринад — він повинен бути в міру пряним, в міру солоним. Звісно, рибу краще використовувати свіжу. Розморожувати її потрібно виключно в холодильнику на верхній полиці – так мойва збереже свої властивості та залишиться соковитою.

Як приготувати мойву в клярі

Інгредієнти на 4 порції:

  • мойва – 1 кг;
  • яйце – 4 шт.;
  • молоко – 20 мл;
  • соєвий соус – 2 ст. л.;
  • оцет – 1 ст. л.;
  • часник — 5 зуб.;
  • пшеничне борошно — 80 г;
  • кукурудзяне борошно — 80 г;
  • манка – 80 г;
  • соняшникова олія, сіль, чорний перець мелений – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Підготовлену та очищену рибу натріть сумішшю часнику, оцту, соєвого соусу та 2 ст. л. рослинної олії. Залишіть маринуватися на 20 хвилин.
  2. Для кляру збийте яйця з молоком, а два види борошна та манку просто змішайте у глибокому посуді. Розділіть панірувальну суміш на дві рівні частини.
  3. Кожну рибку спочатку обваляйте у сипучій суміші, потім у яєчній, потім знову в паніруванні. Викладіть на попередньо розігріту сковороду.
  4. Смажте рибу з боків до золотистої скоринки. При подачі прикрасьте лимоном та зеленню.

Відкривайте пляшку улюбленого вина та насолоджуйтесь. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Риба #Готуємо вдома