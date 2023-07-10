Так їдять рибу кримські рибалки: цю мойву в клярі ви з’їсте до останньої кісточки

Швидко та без характерного рибного запаху!

Багато мойву навіть повноцінним морепродуктом не вважають — так, дрібна рибка. Але тільки не кримські рибалки – їхня мойва в клярі здатна докорінно змінити ваше уявлення про цю рибу.

Простий, але оригінальний кляр за рецептом "Це Смак" дозволяє практично повністю позбутися рибного запаху. Важливу роль у цій страві грає і маринад — він повинен бути в міру пряним, в міру солоним. Звісно, рибу краще використовувати свіжу. Розморожувати її потрібно виключно в холодильнику на верхній полиці – так мойва збереже свої властивості та залишиться соковитою.

Як приготувати мойву в клярі

Інгредієнти на 4 порції:

мойва – 1 кг;

яйце – 4 шт.;

молоко – 20 мл;

соєвий соус – 2 ст. л.;

оцет – 1 ст. л.;

часник — 5 зуб.;

пшеничне борошно — 80 г;

кукурудзяне борошно — 80 г;

манка – 80 г;

соняшникова олія, сіль, чорний перець мелений – на свій смак.

Спосіб приготування:

Підготовлену та очищену рибу натріть сумішшю часнику, оцту, соєвого соусу та 2 ст. л. рослинної олії. Залишіть маринуватися на 20 хвилин. Для кляру збийте яйця з молоком, а два види борошна та манку просто змішайте у глибокому посуді. Розділіть панірувальну суміш на дві рівні частини. Кожну рибку спочатку обваляйте у сипучій суміші, потім у яєчній, потім знову в паніруванні. Викладіть на попередньо розігріту сковороду. Смажте рибу з боків до золотистої скоринки. При подачі прикрасьте лимоном та зеленню.

Відкривайте пляшку улюбленого вина та насолоджуйтесь. Смачного!