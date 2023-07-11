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Унікальний рецепт: секретний інгредієнт, з яким варення зі смородини буде неймовірно смачним

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудова заготовка на зиму
Чудова заготовка на зиму

Ви могли не знати, як зварити найсмачніше варення

Ми розповідали, як закрити на зиму смачний компот із черешень. Тепер ділимось рецептом дивовижного варення з чорної смородини з бананом.

Як виявилось, щоб зварити найсмачніше варення зі смородини, треба додати до нього банан. Рецептом поділились на порталі "Пляшка".

Інгредієнти:

  • 1 кг смородини
  • 2 банани
  • 0,7 кг цукру

Спосіб приготування:

  1. Ягоду перебираємо, добре промиваємо і відкидаємо на друшляк. Потім занурювальним блендером або через м’ясорубку перетираємо ягоду.
  2. Засипаємо ягоди цукром. Перемішуємо і ставимо на вогонь.
  3. Ягоди кип’ятимо до повного розчинення цукру. Треба постійно помішувати, щоб не пригоріло. В середньому на це потрібно 20 -25 хвилин.
  4. Після цього знімаємо варення з вогню і повністю остуджуємо (2-3 години). Поки варення остигає приготуємо банани.
  5. Очищаємо банани, нарізаємо на шматочки. Збиваємо блендером до стану кашиці.
  6. Ставимо варення на вогонь і додаємо банани. Все добре перемішуємо. Доводимо до закипання, і з моменту закипання варимо ще 10 хвилин — і не більше.
  7. Варення готове. Поки варення гаряче розливаємо по стерилізованих баночках і закручуємо кришками.

Смородинове варення завжди густе і його дуже легко переварити, тому вариться в кінці воно строго не більше 10 хвилин. Також ми розповідали, як готувати кабачки по-корейськи.

Теги:
#Рецепт #Варення #Банан #Смородина #Заготовки на зиму