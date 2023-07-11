Унікальний рецепт: секретний інгредієнт, з яким варення зі смородини буде неймовірно смачним

Ви могли не знати, як зварити найсмачніше варення

Ми розповідали, як закрити на зиму смачний компот із черешень. Тепер ділимось рецептом дивовижного варення з чорної смородини з бананом.

Як виявилось, щоб зварити найсмачніше варення зі смородини, треба додати до нього банан. Рецептом поділились на порталі "Пляшка".

Інгредієнти:

1 кг смородини

2 банани

0,7 кг цукру

Спосіб приготування:

Ягоду перебираємо, добре промиваємо і відкидаємо на друшляк. Потім занурювальним блендером або через м’ясорубку перетираємо ягоду. Засипаємо ягоди цукром. Перемішуємо і ставимо на вогонь. Ягоди кип’ятимо до повного розчинення цукру. Треба постійно помішувати, щоб не пригоріло. В середньому на це потрібно 20 -25 хвилин. Після цього знімаємо варення з вогню і повністю остуджуємо (2-3 години). Поки варення остигає приготуємо банани. Очищаємо банани, нарізаємо на шматочки. Збиваємо блендером до стану кашиці. Ставимо варення на вогонь і додаємо банани. Все добре перемішуємо. Доводимо до закипання, і з моменту закипання варимо ще 10 хвилин — і не більше. Варення готове. Поки варення гаряче розливаємо по стерилізованих баночках і закручуємо кришками.

Смородинове варення завжди густе і його дуже легко переварити, тому вариться в кінці воно строго не більше 10 хвилин. Також ми розповідали, як готувати кабачки по-корейськи.