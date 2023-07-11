Не відмовляйте в задоволенні з’їсти качан взимку: як закрити кукурудзу цілою
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Смак та колір літньої кукурудзи в одній банці
Якщо ви не намагалися консервувати кукурудзу – це обов’язково зробіть, адже це просто. Ці заготівки дуже стануть у нагоді взимку: ви з легкістю зможете використовувати її для приготування різноманітних салатів, улюбленої піци і навіть додати в суп.
Така кукурудза за "Бабусиними рецептами" збереже свій смак та апетитний жовтий колір. Вам не доведеться купувати консервовану кукурудзу, щоб поласувати нею або додати в улюблені салати.
Як закрити кукурудзу качанами
Інгредієнти:
- кукурудза — 10 шт.;
- сіль – 3 ст. л.;
- цукор – 2 ст. л.;
- вода – за смаком.
Спосіб приготування:
- Очистьте кукурудзяні качани від листя. Видаліть усі волокна. Відріжте хвостики. Добре промийте кукурудзу під проточною водою. Викладіть її на рушник в один шар і дайте обсохнути.
- Помістіть кукурудзяні качани в 2 чисті банки, розраховані на 3 л. Укладайте їх щільно. Всипте у кожну банку по 1,5 ст. л. солі та 1 ст. л. цукру.
- Влийте в каструлю чисту воду. Доведіть її до кипіння. Залийте гарячою водою кукурудзу у ємностях. Накрийте кришками.
- Помістіть банки у велику каструлю, дно якої застелено рушником. Залийте ємності гарячою водою. Після закипання тримайте банки на вогні протягом півгодини.
- Вийміть ємності з води. Щільно закрийте кришками. Акуратно струсіть банки, щоб сіль та цукор рівномірно розподілилися. Залишіть ємності з кукурудзою до повного остигання при кімнатній температурі.
До речі, така кукурудза підійде для виготовлення незвичайних котлет. Спробуйте — це неймовірно смачно!