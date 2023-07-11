Не відмовляйте в задоволенні з’їсти качан взимку: як закрити кукурудзу цілою

Смак та колір літньої кукурудзи в одній банці

Якщо ви не намагалися консервувати кукурудзу – це обов’язково зробіть, адже це просто. Ці заготівки дуже стануть у нагоді взимку: ви з легкістю зможете використовувати її для приготування різноманітних салатів, улюбленої піци і навіть додати в суп.

Така кукурудза за "Бабусиними рецептами" збереже свій смак та апетитний жовтий колір. Вам не доведеться купувати консервовану кукурудзу, щоб поласувати нею або додати в улюблені салати.

Як закрити кукурудзу качанами

Інгредієнти:

кукурудза — 10 шт.;

сіль – 3 ст. л.;

цукор – 2 ст. л.;

вода – за смаком.

Спосіб приготування:

Очистьте кукурудзяні качани від листя. Видаліть усі волокна. Відріжте хвостики. Добре промийте кукурудзу під проточною водою. Викладіть її на рушник в один шар і дайте обсохнути. Помістіть кукурудзяні качани в 2 чисті банки, розраховані на 3 л. Укладайте їх щільно. Всипте у кожну банку по 1,5 ст. л. солі та 1 ст. л. цукру. Влийте в каструлю чисту воду. Доведіть її до кипіння. Залийте гарячою водою кукурудзу у ємностях. Накрийте кришками. Помістіть банки у велику каструлю, дно якої застелено рушником. Залийте ємності гарячою водою. Після закипання тримайте банки на вогні протягом півгодини. Вийміть ємності з води. Щільно закрийте кришками. Акуратно струсіть банки, щоб сіль та цукор рівномірно розподілилися. Залишіть ємності з кукурудзою до повного остигання при кімнатній температурі.

До речі, така кукурудза підійде для виготовлення незвичайних котлет. Спробуйте — це неймовірно смачно!