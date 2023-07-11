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Жодних "тещиних язиків" та ікри: так їдять баклажани в Іспанії

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незрівнянні баклажани з медом по-іспанськи
Незрівнянні баклажани з медом по-іспанськи. Фото shuba.life

Двадцять хвилин – і незвичайна страва готова!

Літо без баклажанів нестерпне! "Тіщин язик", баклажанна ікра, овочі, фаршировані сиром — рецептів їх приготування нереальна безліч.

А в Іспанії люблять баклажани готувати із медом. Shuba розповідає, що такий рецепт з’явився в іспанській Андалусії. "Грибний" смак баклажан та вдале поєднання ніжного щільного кляру, меду та освіжаючої м’яти — що може бути смачніше?

Як приготувати смажені баклажани з медом

Інгредієнти на 6 порцій:

  • баклажан — 500 г;
  • вода — 4 склянки;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • борошно мигдальне — 2/3 склянки;
  • розпушувач — 1 ч. л.
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • молоко — 1 склянка;
  • мед — 1/4 склянки;
  • кунжут білий — 3 ч. л.;
  • м’ята — 10 г;
  • рослинна олія — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Підсмажте на сухій сковороді насіння кунжуту, помішуючи близько 2 хвилин.
  2. Баклажан помийте, відріжте плодоніжки та попки, наріжте зручними для вас шматками. Покладіть їх у велику каструлю і залийте із сіллю водою. Залишіть так на 30 хвилин.
  3. Злийте воду, а з баклажанів дайте стекти рідини в друшляк або промокніть їх паперовими серветками.
  4. Перемішайте борошно, розпушувач, сіль, додайте молоко і яйця. Добре перемішайте до однорідності.
  5. Нагрійте олію в сковороді. Вмочуйте баклажани в кляр і смажте в гарячому маслі приблизно по 30 секунд з кожного боку. Перекладіть на паперові серветки.
  6. Нагрійте мед. Баклажани покладіть на тарілку. Полийте баклажани медом, посипте кунжутним насінням і нам’ятою нарізаною м’ятою.

Подавайте баклажани теплими з улюбленим гарніром. Смачного!

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#Іспанія #Рецепт #Баклажани #Готуємо вдома