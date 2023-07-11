Жодних "тещиних язиків" та ікри: так їдять баклажани в Іспанії

Двадцять хвилин – і незвичайна страва готова!

Літо без баклажанів нестерпне! "Тіщин язик", баклажанна ікра, овочі, фаршировані сиром — рецептів їх приготування нереальна безліч.

А в Іспанії люблять баклажани готувати із медом. Shuba розповідає, що такий рецепт з’явився в іспанській Андалусії. "Грибний" смак баклажан та вдале поєднання ніжного щільного кляру, меду та освіжаючої м’яти — що може бути смачніше?

Як приготувати смажені баклажани з медом

Інгредієнти на 6 порцій:

баклажан — 500 г;

вода — 4 склянки;

сіль — 1 ч. л.;

борошно мигдальне — 2/3 склянки;

розпушувач — 1 ч. л.

яйця курячі — 2 шт.;

молоко — 1 склянка;

мед — 1/4 склянки;

кунжут білий — 3 ч. л.;

м’ята — 10 г;

рослинна олія — за смаком.

Спосіб приготування:

Підсмажте на сухій сковороді насіння кунжуту, помішуючи близько 2 хвилин. Баклажан помийте, відріжте плодоніжки та попки, наріжте зручними для вас шматками. Покладіть їх у велику каструлю і залийте із сіллю водою. Залишіть так на 30 хвилин. Злийте воду, а з баклажанів дайте стекти рідини в друшляк або промокніть їх паперовими серветками. Перемішайте борошно, розпушувач, сіль, додайте молоко і яйця. Добре перемішайте до однорідності. Нагрійте олію в сковороді. Вмочуйте баклажани в кляр і смажте в гарячому маслі приблизно по 30 секунд з кожного боку. Перекладіть на паперові серветки. Нагрійте мед. Баклажани покладіть на тарілку. Полийте баклажани медом, посипте кунжутним насінням і нам’ятою нарізаною м’ятою.

Подавайте баклажани теплими з улюбленим гарніром. Смачного!