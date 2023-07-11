Жодних "тещиних язиків" та ікри: так їдять баклажани в Іспанії
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Двадцять хвилин – і незвичайна страва готова!
Літо без баклажанів нестерпне! "Тіщин язик", баклажанна ікра, овочі, фаршировані сиром — рецептів їх приготування нереальна безліч.
А в Іспанії люблять баклажани готувати із медом. Shuba розповідає, що такий рецепт з’явився в іспанській Андалусії. "Грибний" смак баклажан та вдале поєднання ніжного щільного кляру, меду та освіжаючої м’яти — що може бути смачніше?
Як приготувати смажені баклажани з медом
Інгредієнти на 6 порцій:
- баклажан — 500 г;
- вода — 4 склянки;
- сіль — 1 ч. л.;
- борошно мигдальне — 2/3 склянки;
- розпушувач — 1 ч. л.
- яйця курячі — 2 шт.;
- молоко — 1 склянка;
- мед — 1/4 склянки;
- кунжут білий — 3 ч. л.;
- м’ята — 10 г;
- рослинна олія — за смаком.
Спосіб приготування:
- Підсмажте на сухій сковороді насіння кунжуту, помішуючи близько 2 хвилин.
- Баклажан помийте, відріжте плодоніжки та попки, наріжте зручними для вас шматками. Покладіть їх у велику каструлю і залийте із сіллю водою. Залишіть так на 30 хвилин.
- Злийте воду, а з баклажанів дайте стекти рідини в друшляк або промокніть їх паперовими серветками.
- Перемішайте борошно, розпушувач, сіль, додайте молоко і яйця. Добре перемішайте до однорідності.
- Нагрійте олію в сковороді. Вмочуйте баклажани в кляр і смажте в гарячому маслі приблизно по 30 секунд з кожного боку. Перекладіть на паперові серветки.
- Нагрійте мед. Баклажани покладіть на тарілку. Полийте баклажани медом, посипте кунжутним насінням і нам’ятою нарізаною м’ятою.
Подавайте баклажани теплими з улюбленим гарніром. Смачного!