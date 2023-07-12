Заготовка, гідна королів: бурштинове варення з китайки
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Ми розповідали, як приготувати дуже смачний джем з чорної смородини та банана. Тепер ділимось рецептом оригінального варення з китайки. Ці плоди ще називають райськими яблучками.
Заготовка, про яку розповіли на порталі "Порадниця", оригінальна на вигляд — маленькі плоди ніби плавають у бурштиновому густому сиропі. Цими яблучками, до речі, можна декорувати солодкі страви. Наприклад, пироги.
Інгредієнти:
- 1 кг "райських" яблук
- 1 кг цукру
- 300 мл води
Спосіб приготування:
- Плоди з плодоніжками перебираємо. Миємо їх у холодній воді. Температура води важлива — адже тепла рідина почне "готувати" плоди зарано, а це небажано.
- Кожне яблучко у кількох місцях слід проколоти зубочисткою. Це роблять, щоб шкірочка потім не тріскалась.
- Кип’ятимо воду з цукром. Заливаємо цим сиропом яблука. Залишаємо заготовку в такому вигляді на добу.
- Потім сироп зливаємо в каструлю, кип’ятимо. Знову заливаємо яблука на добу.
- Після цього доварюємо плоди у сиропі до готовності. Розкладаємо по стерилізованих банках і закручуємо кришками.
Варення виходить неймовірно ніжним та красивим. Також ми розповідали, як приготувати солодку заготовку з кабачка.