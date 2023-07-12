Заготовка, гідна королів: бурштинове варення з китайки

Збережіть рецепт, щоб не загубити

Ми розповідали, як приготувати дуже смачний джем з чорної смородини та банана. Тепер ділимось рецептом оригінального варення з китайки. Ці плоди ще називають райськими яблучками.

Заготовка, про яку розповіли на порталі "Порадниця", оригінальна на вигляд — маленькі плоди ніби плавають у бурштиновому густому сиропі. Цими яблучками, до речі, можна декорувати солодкі страви. Наприклад, пироги.

Інгредієнти:

1 кг "райських" яблук

1 кг цукру

300 мл води

Спосіб приготування:

Плоди з плодоніжками перебираємо. Миємо їх у холодній воді. Температура води важлива — адже тепла рідина почне "готувати" плоди зарано, а це небажано. Кожне яблучко у кількох місцях слід проколоти зубочисткою. Це роблять, щоб шкірочка потім не тріскалась. Кип’ятимо воду з цукром. Заливаємо цим сиропом яблука. Залишаємо заготовку в такому вигляді на добу. Потім сироп зливаємо в каструлю, кип’ятимо. Знову заливаємо яблука на добу. Після цього доварюємо плоди у сиропі до готовності. Розкладаємо по стерилізованих банках і закручуємо кришками.

Варення виходить неймовірно ніжним та красивим. Також ми розповідали, як приготувати солодку заготовку з кабачка.