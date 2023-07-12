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Заготовка, гідна королів: бурштинове варення з китайки

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Справді королівське варення
Справді королівське варення. Фото 1000.menu

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Ми розповідали, як приготувати дуже смачний джем з чорної смородини та банана. Тепер ділимось рецептом оригінального варення з китайки. Ці плоди ще називають райськими яблучками.

Заготовка, про яку розповіли на порталі "Порадниця", оригінальна на вигляд — маленькі плоди ніби плавають у бурштиновому густому сиропі. Цими яблучками, до речі, можна декорувати солодкі страви. Наприклад, пироги.

Інгредієнти:

  • 1 кг "райських" яблук
  • 1 кг цукру
  • 300 мл води

Спосіб приготування:

  1. Плоди з плодоніжками перебираємо. Миємо їх у холодній воді. Температура води важлива — адже тепла рідина почне "готувати" плоди зарано, а це небажано.
  2. Кожне яблучко у кількох місцях слід проколоти зубочисткою. Це роблять, щоб шкірочка потім не тріскалась.
  3. Кип’ятимо воду з цукром. Заливаємо цим сиропом яблука. Залишаємо заготовку в такому вигляді на добу.
  4. Потім сироп зливаємо в каструлю, кип’ятимо. Знову заливаємо яблука на добу.
  5. Після цього доварюємо плоди у сиропі до готовності. Розкладаємо по стерилізованих банках і закручуємо кришками.

Варення виходить неймовірно ніжним та красивим. Також ми розповідали, як приготувати солодку заготовку з кабачка.

Теги:
#Рецепт #Варення #Консервація #Заготівля