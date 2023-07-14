Спробуйте — і будете закривати тільки так: фантастична заготовка з кабачками та огірками

Секрет у тому, що овочі закривають разом

Літо — пора консервації. Ми розповідали, як приготувати смачні в’ялені помідори. Тепер ділимось рецептом ще однієї дуже смачної заготовки. Секрет у тому, що огірки закриваються разом із кабачками.

Цей салат дуже просто готується, без зайвої мороки та великих витрат часу. Рецептом поділились на theLime.

Інгредієнти:

кабачки та огірки — 2 кг

морква — 1 шт.

петрушка, кріп — до смаку

листя смородини та вишні

лист хрону

чорний перець — 24 горошини

запашний перець — 9 горошин

лавровий лист

Для маринаду:

вода — 1,5 л

сіль — 3 ст. л.

цукор — 3 ст. л.

оцет 9% — 100 мл

Спосіб приготування:

Спершу промиваємо під проточною водою зелень. Банки заздалегідь миємо у воді з харчовою содою або рідким миючим засобом і витираємо насухо. У кожну банку викладаємо зелень петрушки та кропу, листя смородини та вишні. Кладемо по шматочку листка хрону та лаврового листка, а також по 8 горошин чорного перцю та 3 горошини запашного. Огірки, моркву та кабачки промиваємо у проточній воді та очищаємо. Нарізаємо їх кружечками чи брусочками – як більше подобається. Для приготування маринаду каструлю з водою ставимо на плиту, додаємо в неї сіль та цукор. Ретельно перемішуємо, щоб усі кристали розчинилися. Як тільки маринад почне кипіти, доливаємо 9-відсотковий столовий оцет. Потім киплячим маринадом акуратно заливаємо овочі в банках. Стерилізуємо заготовку: ставимо на плиту велику каструлю, на дно якої кладемо рушник. Викладаємо в неї банки з огірками, заливаємо їх водою по плічка. Стерилізуємо приблизно 12-15 хвилин після закипання води. Потім акуратно дістаємо і закочуємо кришками, перевертаємо догори дном, накриваємо пледом або махровим рушником. Чекаємо, поки вони охолонуть – на це знадобиться приблизно 1 день.

Потім прибираємо мариновані овочі в темне місце, холодильник або погріб. Подаємо цей салат до різних гарнірів, а також м'ясних та рибних страв. Дуже смачно буде зі смаженим м’ясом.