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Спробуйте — і будете закривати тільки так: фантастична заготовка з кабачками та огірками

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Рецепт дуже смачної овочевої заготовки
Рецепт дуже смачної овочевої заготовки. Фото Апостроф

Секрет у тому, що овочі закривають разом

Літо — пора консервації. Ми розповідали, як приготувати смачні в’ялені помідори. Тепер ділимось рецептом ще однієї дуже смачної заготовки. Секрет у тому, що огірки закриваються разом із кабачками.

Цей салат дуже просто готується, без зайвої мороки та великих витрат часу. Рецептом поділились на theLime.

Інгредієнти:

  • кабачки та огірки — 2 кг
  • морква — 1 шт.
  • петрушка, кріп — до смаку
  • листя смородини та вишні
  • лист хрону
  • чорний перець — 24 горошини
  • запашний перець — 9 горошин
  • лавровий лист

Для маринаду:

  • вода — 1,5 л
  • сіль — 3 ст. л.
  • цукор — 3 ст. л.
  • оцет 9% — 100 мл

Спосіб приготування:

  1. Спершу промиваємо під проточною водою зелень. Банки заздалегідь миємо у воді з харчовою содою або рідким миючим засобом і витираємо насухо.
  2. У кожну банку викладаємо зелень петрушки та кропу, листя смородини та вишні. Кладемо по шматочку листка хрону та лаврового листка, а також по 8 горошин чорного перцю та 3 горошини запашного.
  3. Огірки, моркву та кабачки промиваємо у проточній воді та очищаємо. Нарізаємо їх кружечками чи брусочками – як більше подобається.
  4. Для приготування маринаду каструлю з водою ставимо на плиту, додаємо в неї сіль та цукор. Ретельно перемішуємо, щоб усі кристали розчинилися. Як тільки маринад почне кипіти, доливаємо 9-відсотковий столовий оцет.
  5. Потім киплячим маринадом акуратно заливаємо овочі в банках. Стерилізуємо заготовку: ставимо на плиту велику каструлю, на дно якої кладемо рушник. Викладаємо в неї банки з огірками, заливаємо їх водою по плічка. Стерилізуємо приблизно 12-15 хвилин після закипання води.
  6. Потім акуратно дістаємо і закочуємо кришками, перевертаємо догори дном, накриваємо пледом або махровим рушником. Чекаємо, поки вони охолонуть – на це знадобиться приблизно 1 день.

Потім прибираємо мариновані овочі в темне місце, холодильник або погріб. Подаємо цей салат до різних гарнірів, а також м'ясних та рибних страв. Дуже смачно буде зі смаженим м’ясом.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Огірки #Консервація