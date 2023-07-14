Спробуйте — і будете закривати тільки так: фантастична заготовка з кабачками та огірками
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Секрет у тому, що овочі закривають разом
Літо — пора консервації. Ми розповідали, як приготувати смачні в’ялені помідори. Тепер ділимось рецептом ще однієї дуже смачної заготовки. Секрет у тому, що огірки закриваються разом із кабачками.
Цей салат дуже просто готується, без зайвої мороки та великих витрат часу. Рецептом поділились на theLime.
Інгредієнти:
- кабачки та огірки — 2 кг
- морква — 1 шт.
- петрушка, кріп — до смаку
- листя смородини та вишні
- лист хрону
- чорний перець — 24 горошини
- запашний перець — 9 горошин
- лавровий лист
Для маринаду:
- вода — 1,5 л
- сіль — 3 ст. л.
- цукор — 3 ст. л.
- оцет 9% — 100 мл
Спосіб приготування:
- Спершу промиваємо під проточною водою зелень. Банки заздалегідь миємо у воді з харчовою содою або рідким миючим засобом і витираємо насухо.
- У кожну банку викладаємо зелень петрушки та кропу, листя смородини та вишні. Кладемо по шматочку листка хрону та лаврового листка, а також по 8 горошин чорного перцю та 3 горошини запашного.
- Огірки, моркву та кабачки промиваємо у проточній воді та очищаємо. Нарізаємо їх кружечками чи брусочками – як більше подобається.
- Для приготування маринаду каструлю з водою ставимо на плиту, додаємо в неї сіль та цукор. Ретельно перемішуємо, щоб усі кристали розчинилися. Як тільки маринад почне кипіти, доливаємо 9-відсотковий столовий оцет.
- Потім киплячим маринадом акуратно заливаємо овочі в банках. Стерилізуємо заготовку: ставимо на плиту велику каструлю, на дно якої кладемо рушник. Викладаємо в неї банки з огірками, заливаємо їх водою по плічка. Стерилізуємо приблизно 12-15 хвилин після закипання води.
- Потім акуратно дістаємо і закочуємо кришками, перевертаємо догори дном, накриваємо пледом або махровим рушником. Чекаємо, поки вони охолонуть – на це знадобиться приблизно 1 день.
Потім прибираємо мариновані овочі в темне місце, холодильник або погріб. Подаємо цей салат до різних гарнірів, а також м'ясних та рибних страв. Дуже смачно буде зі смаженим м’ясом.