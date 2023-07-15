Вам навіть варити нічого не треба: суперрецепт овочевого салату на зиму

Овочі будуть ніби з грядки

Зараз у магазинах та на ринках досить велика кількість різноманітних овочів, багатих на вітаміни. Це ідеальна можливість приготувати корисний салат на зиму, в якому можна поєднати багато вітамінних інгредієнтів.

"Літній" салат від "Бабусиних рецептів" не лише вітамінний та смачний, а й легко готується. Вам навіть не потрібно варити нічого – просто порізати всі інгредієнти, покласти в банки та взимку насолоджуватися смаколиками.

Як приготувати овочевий салат на зиму

Інгредієнти:

свіжі помідори – 3 кг;

свіжі огірки – 1 кг;

перець болгарський великий – 6 штук (3 червоні та 3 жовті або зелені);

морква – 1 шт. (за бажанням)

цибуля ріпчаста — 3 — 4 штуки;

часник – 1 головка;

кінза, петрушка, кріп – по 1 пучку;

гострий перець – 1-2 штуки;

соняшникова олія – 1/2 склянки;

чорний перець горошком – 10 шт.;

сіль – на свій смак;

цукор;

оцет 9%-ний.

Спосіб приготування:

Помідори нарізати часточками, огірки кружальцями, цибуля півкільцями, болгарський перець довільно. До овочів додати подрібнений часник і зелень – до смаку. Посолити, додати олію, перемішати та залишити на півгодини "відпочивати". У чисті та сухі банки покласти по кілька горошин чорного перцю, по листку лаврового листя, а потім і сам салат разом із соком. У кожну банку додати по 1 ложці чайного цукру на 1 літр салату. Поставити банки салату стерилізуватися. Через 35 хвилин додати кожну 1 чайну ложку оцту і закачати.

А ви знали, що стерилізувати банки можна кількома способами? Вибирайте зручний для вас та готуйте із задоволенням!