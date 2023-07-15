Вам навіть варити нічого не треба: суперрецепт овочевого салату на зиму
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Овочі будуть ніби з грядки
Зараз у магазинах та на ринках досить велика кількість різноманітних овочів, багатих на вітаміни. Це ідеальна можливість приготувати корисний салат на зиму, в якому можна поєднати багато вітамінних інгредієнтів.
"Літній" салат від "Бабусиних рецептів" не лише вітамінний та смачний, а й легко готується. Вам навіть не потрібно варити нічого – просто порізати всі інгредієнти, покласти в банки та взимку насолоджуватися смаколиками.
Як приготувати овочевий салат на зиму
Інгредієнти:
- свіжі помідори – 3 кг;
- свіжі огірки – 1 кг;
- перець болгарський великий – 6 штук (3 червоні та 3 жовті або зелені);
- морква – 1 шт. (за бажанням)
- цибуля ріпчаста — 3 — 4 штуки;
- часник – 1 головка;
- кінза, петрушка, кріп – по 1 пучку;
- гострий перець – 1-2 штуки;
- соняшникова олія – 1/2 склянки;
- чорний перець горошком – 10 шт.;
- сіль – на свій смак;
- цукор;
- оцет 9%-ний.
Спосіб приготування:
- Помідори нарізати часточками, огірки кружальцями, цибуля півкільцями, болгарський перець довільно.
- До овочів додати подрібнений часник і зелень – до смаку. Посолити, додати олію, перемішати та залишити на півгодини "відпочивати".
- У чисті та сухі банки покласти по кілька горошин чорного перцю, по листку лаврового листя, а потім і сам салат разом із соком.
- У кожну банку додати по 1 ложці чайного цукру на 1 літр салату.
- Поставити банки салату стерилізуватися. Через 35 хвилин додати кожну 1 чайну ложку оцту і закачати.
А ви знали, що стерилізувати банки можна кількома способами? Вибирайте зручний для вас та готуйте із задоволенням!