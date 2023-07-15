З’їдять і не помітять: як приготувати найпопулярнішу літню закуску з помідорів
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Смачно, швидко та недорого!
Сезон помідорів у розпалі, тому їх слід активно використовувати у приготуванні різноманітних незвичайних закусок. Якщо любите овочеву пікантність – цей рецепт вам неодмінно сподобається.
Закуска за рецептом Рrostoway не тільки проста, але й дуже ситна. Ви легко можете подавати її як до святкового столу, так і до звичайного сімейного обіду. Ароматна та бюджетна страва з нехитрих продуктів стане вашою паличкою-виручалочкою на всі випадки життя. Спробуйте – і ви не пошкодуєте!
Як приготувати закуску з помідорів
Інгредієнти:
- помідори — 5-6 шт.;
- цибуля – 2 шт.;
- часник -5-6 зубчиків;
- сіль — 1 ч. л;
- цукор – 1 ст. л.;
- чорний перець – 0,5 ч. л.;
- оцет – 1 ст. л.;
- олія -2 ст. л.;
- зелень – 1 пучок.
Спосіб приготування:
- У салатницю наріжте кружальцями помідори. Якщо для приготування закуски ви вибрали чері, їх потрібно порізати навпіл.
- Цибулю поріжте півкільцями, часник пропустіть через прес.
- Посоліть, додайте перець, цукор та зелень на свій смак.
- Додайте в закуску масло|мастило| і оцет, акуратно перемішайте і залиште на 15 хвилин.
Закуска готова. Подавайте її до улюблених рибних чи м’ясних страв та насолоджуйтесь! Смачного!