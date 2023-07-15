З’їдять і не помітять: як приготувати найпопулярнішу літню закуску з помідорів

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Сезон помідорів у розпалі, тому їх слід активно використовувати у приготуванні різноманітних незвичайних закусок. Якщо любите овочеву пікантність – цей рецепт вам неодмінно сподобається.

Закуска за рецептом Рrostoway не тільки проста, але й дуже ситна. Ви легко можете подавати її як до святкового столу, так і до звичайного сімейного обіду. Ароматна та бюджетна страва з нехитрих продуктів стане вашою паличкою-виручалочкою на всі випадки життя. Спробуйте – і ви не пошкодуєте!

Як приготувати закуску з помідорів

Інгредієнти:

помідори — 5-6 шт.;

цибуля – 2 шт.;

часник -5-6 зубчиків;

сіль — 1 ч. л;

цукор – 1 ст. л.;

чорний перець – 0,5 ч. л.;

оцет – 1 ст. л.;

олія -2 ст. л.;

зелень – 1 пучок.

Спосіб приготування:

У салатницю наріжте кружальцями помідори. Якщо для приготування закуски ви вибрали чері, їх потрібно порізати навпіл. Цибулю поріжте півкільцями, часник пропустіть через прес. Посоліть, додайте перець, цукор та зелень на свій смак. Додайте в закуску масло|мастило| і оцет, акуратно перемішайте і залиште на 15 хвилин.

Закуска готова. Подавайте її до улюблених рибних чи м’ясних страв та насолоджуйтесь! Смачного!