Стоятиме весь рік і не забродить: ідеальний рецепт малинового варення на зиму

Смачний, корисний та ароматний десерт

Часто господині нарікають на те, що сире варення погано зберігається і через короткий час починає тинятися. Відбувається це через погано простерилізованих банок і кришок або недостатньої кількості цукру в варення. Саме тому терта малина із цукром – чудовий вихід. Це не просто смачно, а й корисно для імунітету.

Рецепт від "Це Смак" дозволить смачній заготівлі простояти до наступного врожаю ягід! Якщо ж разом із малиною ви розітріть ще кілька листочків м’яти, ваше варення буде ще ароматнішим!

Як приготувати сире малинове варення

Інгредієнти на 10 порцій:

малина – 1 кг;

цукор – 2 кг;

горілка – 100 мл.

Спосіб приготування:

Малину переберіть, відокремте зіпсовані, м’яті ягоди. Відібрану малину покладіть у друшляк і промийте під проточною водою, максимально злийте всю рідину. Відміряйте необхідну кількість цукру, всипте в глибокий емальований таз та ягоди та цукор. Розітріть дерев’яною ложкою малину із цукром до однорідності. Банки вимийте, стерилізуйте в духовці або мікрохвильовій печі. Кришки прокип’ятіть. Розкладіть малинове пюре по банкам. Поверхню посипте цукром. У кришки налийте по ложці горілки і, не зливаючи, одразу ж закрийте.

Ще один спосіб зберегти вітаміни в ягодах – заморозити малину. Спробуйте — і ви не пошкодуєте!