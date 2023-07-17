Стоятиме весь рік і не забродить: ідеальний рецепт малинового варення на зиму
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Смачний, корисний та ароматний десерт
Часто господині нарікають на те, що сире варення погано зберігається і через короткий час починає тинятися. Відбувається це через погано простерилізованих банок і кришок або недостатньої кількості цукру в варення. Саме тому терта малина із цукром – чудовий вихід. Це не просто смачно, а й корисно для імунітету.
Рецепт від "Це Смак" дозволить смачній заготівлі простояти до наступного врожаю ягід! Якщо ж разом із малиною ви розітріть ще кілька листочків м’яти, ваше варення буде ще ароматнішим!
Як приготувати сире малинове варення
Інгредієнти на 10 порцій:
- малина – 1 кг;
- цукор – 2 кг;
- горілка – 100 мл.
Спосіб приготування:
- Малину переберіть, відокремте зіпсовані, м’яті ягоди. Відібрану малину покладіть у друшляк і промийте під проточною водою, максимально злийте всю рідину.
- Відміряйте необхідну кількість цукру, всипте в глибокий емальований таз та ягоди та цукор. Розітріть дерев’яною ложкою малину із цукром до однорідності.
- Банки вимийте, стерилізуйте в духовці або мікрохвильовій печі. Кришки прокип’ятіть. Розкладіть малинове пюре по банкам. Поверхню посипте цукром. У кришки налийте по ложці горілки і, не зливаючи, одразу ж закрийте.
Ще один спосіб зберегти вітаміни в ягодах – заморозити малину. Спробуйте — і ви не пошкодуєте!