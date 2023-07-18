З цим рецептом ви не захочете навіть м’яса: готуємо неймовірну смакоту з кабачків
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Простий, але надзвичайно смачний рецепт
Кабачки – універсальний продукт. З них приготувати безліч смачних та корисних страв: кабачки по-французьки, ікру, закусочні торти, їх можна смачно консервувати, солити та маринувати.
"Бабусині рецепти" пропонують приготувати смачні кабачки у клярі. Це так просто робити, що вам із задоволенням допоможуть діти. А як цю страву їстиме вся родина — за вуха не відтягнеш!
Як приготувати смачно кабачки
Інгредієнти:
- кабачки – 2 шт. (600 г);
- борошно — 2 ст. л.;
- крохмаль – 1 ст. л.;
- яйця – 2 шт.;
- часник – 1 зубчик;
- кріп — 20 г;
- сіль — 0,5 ч.л. (на свій смак);
- чорний перець – на свій смак;
- соняшникова олія для смаження.
Спосіб приготування:
- Кабачки помити, при необхідності почистити та нарізати на маленькі порційні брусочки.
- У нарізані кабачки потрібно додати борошно та крохмаль, все добре перемішати.
- Потім потрібно додати яйця і знову добре перемішати, щоб кожен шматочок кабачка був у яйці. Посолити, поперчити майбутню страву.
- Кабачки перемішати та відправити на розігріту сковороду з олією.
- Страву необхідно обсмажити на вогні вище за середнє з усіх боків до золотистого кольору, після чого відправити на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
- Далі потрібно перекласти кабачки в салатник, додати натертий на дрібній тертці часник, дрібно нарізаний кріп і перемішати.
Кабачки готові. Подаємо їх з улюбленим соусом і насолоджуємося. Смачного!