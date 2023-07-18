З цим рецептом ви не захочете навіть м’яса: готуємо неймовірну смакоту з кабачків

Простий, але надзвичайно смачний рецепт

Кабачки – універсальний продукт. З них приготувати безліч смачних та корисних страв: кабачки по-французьки, ікру, закусочні торти, їх можна смачно консервувати, солити та маринувати.

"Бабусині рецепти" пропонують приготувати смачні кабачки у клярі. Це так просто робити, що вам із задоволенням допоможуть діти. А як цю страву їстиме вся родина — за вуха не відтягнеш!

Як приготувати смачно кабачки

Інгредієнти:

кабачки – 2 шт. (600 г);

борошно — 2 ст. л.;

крохмаль – 1 ст. л.;

яйця – 2 шт.;

часник – 1 зубчик;

кріп — 20 г;

сіль — 0,5 ч.л. (на свій смак);

чорний перець – на свій смак;

соняшникова олія для смаження.

Спосіб приготування:

Кабачки помити, при необхідності почистити та нарізати на маленькі порційні брусочки. У нарізані кабачки потрібно додати борошно та крохмаль, все добре перемішати. Потім потрібно додати яйця і знову добре перемішати, щоб кожен шматочок кабачка був у яйці. Посолити, поперчити майбутню страву. Кабачки перемішати та відправити на розігріту сковороду з олією. Страву необхідно обсмажити на вогні вище за середнє з усіх боків до золотистого кольору, після чого відправити на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Далі потрібно перекласти кабачки в салатник, додати натертий на дрібній тертці часник, дрібно нарізаний кріп і перемішати.

Кабачки готові. Подаємо їх з улюбленим соусом і насолоджуємося. Смачного!