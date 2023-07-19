Без стерилізації: швидкий рецепт овочевого асорті на зиму
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Ідеальний варіант, коли хочеться і огірків, і помідорів, і перцю до столу
Чи були такі ситуації, коли ви не можете вирішити, що вам хочеться до столу: мариновані огірки, помідори чи перець? Якщо така ситуація вам знайома, цей рецепт овочевого асорті на зиму для вас. Вам не доведеться вирішувати, що саме подавати на стіл: тут вам усі улюблені овочі в одній банці.
Смакота від "Бабусиних рецептів" виручить і у разі несподіваних гостей: відкрили одну банку — і на столі багато різних овочів. Для приготування такої закуски радимо брати щільні помідори невеликого розміру, огірки повинні бути також маленькими та пружними.
Як приготувати овочеве асорті на зиму
Інгредієнти:
- помідори — 8 шт.;
- огірки — 4 шт.;
- болгарський перець – 2 шт.;
- цибуля – 0,5 шт.;
- перець чилі – на свій смак;
- петрушка — 0,25 пуч.;
- часник – 3 шт.;
- чорний перець (горошком) – 3 шт.;
- гвоздика – 2 шт.;
- вода – 1 л.;
- сіль – 1 ст. л.;
- цукор – 2 ст. л.;
- оцет – 70 мл.
Спосіб приготування:
- Ретельно промийте овочі, просушіть за допомогою паперових рушників.
- Підготуйте овочі. Видаліть плодоніжку та насіння з болгарського перцю, наріжте соломкою шириною до 1 см. Очистьте цибулю, наріжте півкільцями. Очистити часник. Наріжте гострий перець кільцями. Промийте та обсушіть петрушку. За допомогою зубочистки проткніть помідори в області плодоніжки. Огірки наріжте кільцями.
- У стерилізовану банку помістіть гілочки петрушки, додайте горошини чорного перцю, часник та гвоздику. Зверху помістіть цибулю та солодкий перець. Далі викладіть кільця пекучого перцю. Злегка струсіть банку.
- Потім викладіть огірки, утрамбовуючи їх за допомогою ложки. Потім викладіть помідори.
- Для маринаду залийте кип’яченою водою овочі та залиште їх на 10 хвилин при кімнатній температурі. Потім злийте окріп у каструлю.
- Додайте у воду сіль та цукор, перемішайте, доведіть до кипіння та потримайте суміш на вогні ще 2-3 хвилини. Влийте у воду оцет, перемішайте.
- Залийте готовим маринадом овочі, закрийте банку кришкою. Переверніть її вгору дном і укутайте рушником. Залишіть на кухні до повного остигання.
Зберігайте овочеве асорті у підвалі або в холодильнику. Подавайте улюбленою запеченою картоплею або м’ясними стравами. Смачного!