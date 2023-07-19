Без стерилізації: швидкий рецепт овочевого асорті на зиму

Ідеальний варіант, коли хочеться і огірків, і помідорів, і перцю до столу

Чи були такі ситуації, коли ви не можете вирішити, що вам хочеться до столу: мариновані огірки, помідори чи перець? Якщо така ситуація вам знайома, цей рецепт овочевого асорті на зиму для вас. Вам не доведеться вирішувати, що саме подавати на стіл: тут вам усі улюблені овочі в одній банці.

Смакота від "Бабусиних рецептів" виручить і у разі несподіваних гостей: відкрили одну банку — і на столі багато різних овочів. Для приготування такої закуски радимо брати щільні помідори невеликого розміру, огірки повинні бути також маленькими та пружними.

Як приготувати овочеве асорті на зиму

Інгредієнти:

помідори — 8 шт.;

огірки — 4 шт.;

болгарський перець – 2 шт.;

цибуля – 0,5 шт.;

перець чилі – на свій смак;

петрушка — 0,25 пуч.;

часник – 3 шт.;

чорний перець (горошком) – 3 шт.;

гвоздика – 2 шт.;

вода – 1 л.;

сіль – 1 ст. л.;

цукор – 2 ст. л.;

оцет – 70 мл.

Спосіб приготування:

Ретельно промийте овочі, просушіть за допомогою паперових рушників. Підготуйте овочі. Видаліть плодоніжку та насіння з болгарського перцю, наріжте соломкою шириною до 1 см. Очистьте цибулю, наріжте півкільцями. Очистити часник. Наріжте гострий перець кільцями. Промийте та обсушіть петрушку. За допомогою зубочистки проткніть помідори в області плодоніжки. Огірки наріжте кільцями. У стерилізовану банку помістіть гілочки петрушки, додайте горошини чорного перцю, часник та гвоздику. Зверху помістіть цибулю та солодкий перець. Далі викладіть кільця пекучого перцю. Злегка струсіть банку. Потім викладіть огірки, утрамбовуючи їх за допомогою ложки. Потім викладіть помідори. Для маринаду залийте кип’яченою водою овочі та залиште їх на 10 хвилин при кімнатній температурі. Потім злийте окріп у каструлю. Додайте у воду сіль та цукор, перемішайте, доведіть до кипіння та потримайте суміш на вогні ще 2-3 хвилини. Влийте у воду оцет, перемішайте. Залийте готовим маринадом овочі, закрийте банку кришкою. Переверніть її вгору дном і укутайте рушником. Залишіть на кухні до повного остигання.

Зберігайте овочеве асорті у підвалі або в холодильнику. Подавайте улюбленою запеченою картоплею або м’ясними стравами. Смачного!