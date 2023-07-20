Усі перемішали і в духовку: літній рецепт солодкого заливного пирога зі смородиною

Відмінний результат із простих продуктів

Заливний пиріг з ягодами — це відмінний варіант десерту, поживного, смачного, ароматного і швидкого приготування. Саме тому ви можете приготувати таку випічку як на сніданок, так і для сімейної вечері або навіть якщо вас спонтанно відвідали гості.

Пиріг зі смородиною за рецептом "Школи життя" виходить швидким та смачним. У ньому добре поєднується найніжніше солодке тісто з яскравою кислинкою смородини. Але якщо вам не подобається смородина, ви легко можете замінити її іншою улюбленою ягодою. Спробуємо?

Як приготувати заливний пиріг зі смородиною.

Інгредієнти:

2 яйця;

дрібка солі;

180 г цукру;

200 мл молока;

50 мл соняшникової олії;

250 г борошна + 1 ч. л. розпушувача (7 г);

200 г смородини;

1.5 ст. л. цукру;

1.5 ст. л. борошна;

20 г вершкового масла|мастила|.

Спосіб приготування:

У миску додати яйця, щіпку солі та цукор, перемішати вінчиком. За бажанням можна додати ванілін чи ванільний цукор. Додати молоко та соняшникову олію. Борошно змішати з розпушувачем і просіяти в тісто. Замісити тісто середньої густини. У тісто потрібно додати ягоди та все перемішати. Для штрейзельської крихти в чашу блендера необхідно засипати борошно, цукор, додати вершкове масло|мастило| і перемішати. Дно випічки розміром 27 на 20 см застелити папером для випічки, змастити борти маслом, вилити тісто і посипати крихтою. Пиріг потрібно випікати за 180 градусів 40-45 хвилин.

Коли пиріг буде готовий, дайте йому трохи охолоне і подавайте з улюбленим напоєм. Смачного.