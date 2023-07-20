Рус

Усі перемішали і в духовку: літній рецепт солодкого заливного пирога зі смородиною

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Заливний пиріг — смачна та швидка домашня випічка
Заливний пиріг — смачна та швидка домашня випічка. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Відмінний результат із простих продуктів

Заливний пиріг з ягодами — це відмінний варіант десерту, поживного, смачного, ароматного і швидкого приготування. Саме тому ви можете приготувати таку випічку як на сніданок, так і для сімейної вечері або навіть якщо вас спонтанно відвідали гості.

Пиріг зі смородиною за рецептом "Школи життя" виходить швидким та смачним. У ньому добре поєднується найніжніше солодке тісто з яскравою кислинкою смородини. Але якщо вам не подобається смородина, ви легко можете замінити її іншою улюбленою ягодою. Спробуємо?

Як приготувати заливний пиріг зі смородиною.

Інгредієнти:

  • 2 яйця;
  • дрібка солі;
  • 180 г цукру;
  • 200 мл молока;
  • 50 мл соняшникової олії;
  • 250 г борошна + 1 ч. л. розпушувача (7 г);
  • 200 г смородини;
  • 1.5 ст. л. цукру;
  • 1.5 ст. л. борошна;
  • 20 г вершкового масла|мастила|.

Спосіб приготування:

  1. У миску додати яйця, щіпку солі та цукор, перемішати вінчиком. За бажанням можна додати ванілін чи ванільний цукор. Додати молоко та соняшникову олію.
  2. Борошно змішати з розпушувачем і просіяти в тісто. Замісити тісто середньої густини.
  3. У тісто потрібно додати ягоди та все перемішати.
  4. Для штрейзельської крихти в чашу блендера необхідно засипати борошно, цукор, додати вершкове масло|мастило| і перемішати.
  5. Дно випічки розміром 27 на 20 см застелити папером для випічки, змастити борти маслом, вилити тісто і посипати крихтою.
  6. Пиріг потрібно випікати за 180 градусів 40-45 хвилин.

Коли пиріг буде готовий, дайте йому трохи охолоне і подавайте з улюбленим напоєм. Смачного.

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Смородина #Готуємо вдома