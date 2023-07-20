Усі перемішали і в духовку: літній рецепт солодкого заливного пирога зі смородиною
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Відмінний результат із простих продуктів
Заливний пиріг з ягодами — це відмінний варіант десерту, поживного, смачного, ароматного і швидкого приготування. Саме тому ви можете приготувати таку випічку як на сніданок, так і для сімейної вечері або навіть якщо вас спонтанно відвідали гості.
Пиріг зі смородиною за рецептом "Школи життя" виходить швидким та смачним. У ньому добре поєднується найніжніше солодке тісто з яскравою кислинкою смородини. Але якщо вам не подобається смородина, ви легко можете замінити її іншою улюбленою ягодою. Спробуємо?
Як приготувати заливний пиріг зі смородиною.
Інгредієнти:
- 2 яйця;
- дрібка солі;
- 180 г цукру;
- 200 мл молока;
- 50 мл соняшникової олії;
- 250 г борошна + 1 ч. л. розпушувача (7 г);
- 200 г смородини;
- 1.5 ст. л. цукру;
- 1.5 ст. л. борошна;
- 20 г вершкового масла|мастила|.
Спосіб приготування:
- У миску додати яйця, щіпку солі та цукор, перемішати вінчиком. За бажанням можна додати ванілін чи ванільний цукор. Додати молоко та соняшникову олію.
- Борошно змішати з розпушувачем і просіяти в тісто. Замісити тісто середньої густини.
- У тісто потрібно додати ягоди та все перемішати.
- Для штрейзельської крихти в чашу блендера необхідно засипати борошно, цукор, додати вершкове масло|мастило| і перемішати.
- Дно випічки розміром 27 на 20 см застелити папером для випічки, змастити борти маслом, вилити тісто і посипати крихтою.
- Пиріг потрібно випікати за 180 градусів 40-45 хвилин.
Коли пиріг буде готовий, дайте йому трохи охолоне і подавайте з улюбленим напоєм. Смачного.