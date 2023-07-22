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Рецепт-п’ятихвилинка зі шматочка дині та 2 ложок коньяку: варення, яке з’їдять ще на плиті

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Оригінальне варення з дині та вишні
Оригінальне варення з дині та вишні. Фото cesmak.info

Смакота з мінімуму продуктів і сил

Баночка з варенням — це не просто спосіб зберігання фруктів. Якщо до процесу консервації підійти з фантазією, то взимку ви будете їсти досить оригінальний десерт.

Варення з дині за рецептом "Це Смак" відноситься саме до таких ласощів. Натуральний смак та відмінний аромат фрукта чудово доповнює соковита вишня. Тим більше, що для приготування такого варення фруктово-ягідного вам не потрібно довго стояти біля плити: всього 5 хвилин — і ви можете його розливати по баночках. А зробити варення особливим допоможуть кілька ложок міцного алкоголю, бадьян та кориці.

Як приготувати варення з дині з вишнею

Інгредієнти на 10 порцій:

  • вишня – 800 г;
  • диня без шкірки та насіння – 300 г;
  • цукор – 1 кг;
  • бадьян – 2 шт.;
  • кориця – 2 шт.;
  • коньяк – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Вимийте вишню та видаліть кісточки. Перекладіть ягоди в товстостінну каструлю.
  2. Очищену диню наріжте на дуже тонкі скибочки.
  3. Додайте в каструлю диню, зірочки бадьяна, палички кориці та цукор. Перемішайте, накрийте кришкою та залиште мінімум на 2-3 години. Періодично перемішуйте вміст каструлі.
  4. Попередньо стерилізуйте банки та кришки. Підготуйте окріп. Залийте його в банки і перед наповненням ємностей вилийте.
  5. Коли цукор у варенні повністю розчиниться, поставте каструлю на сильний вогонь і варіть 5-7 хвилин. Знімайте піну і постійно помішуйте варення.
  6. Зніміть варення з вогню, додайте коньяк і перемішайте. Варення розлийте банками, закрийте кришками та дайте охолонути.

Неповторне варення готове. Подавши такі ласощі з пишними оладками на сніданок, ви одразу перенесетеся в теплий літній день.

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