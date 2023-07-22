Рецепт-п’ятихвилинка зі шматочка дині та 2 ложок коньяку: варення, яке з’їдять ще на плиті

Смакота з мінімуму продуктів і сил

Баночка з варенням — це не просто спосіб зберігання фруктів. Якщо до процесу консервації підійти з фантазією, то взимку ви будете їсти досить оригінальний десерт.

Варення з дині за рецептом "Це Смак" відноситься саме до таких ласощів. Натуральний смак та відмінний аромат фрукта чудово доповнює соковита вишня. Тим більше, що для приготування такого варення фруктово-ягідного вам не потрібно довго стояти біля плити: всього 5 хвилин — і ви можете його розливати по баночках. А зробити варення особливим допоможуть кілька ложок міцного алкоголю, бадьян та кориці.

Як приготувати варення з дині з вишнею

Інгредієнти на 10 порцій:

вишня – 800 г;

диня без шкірки та насіння – 300 г;

цукор – 1 кг;

бадьян – 2 шт.;

кориця – 2 шт.;

коньяк – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Вимийте вишню та видаліть кісточки. Перекладіть ягоди в товстостінну каструлю. Очищену диню наріжте на дуже тонкі скибочки. Додайте в каструлю диню, зірочки бадьяна, палички кориці та цукор. Перемішайте, накрийте кришкою та залиште мінімум на 2-3 години. Періодично перемішуйте вміст каструлі. Попередньо стерилізуйте банки та кришки. Підготуйте окріп. Залийте його в банки і перед наповненням ємностей вилийте. Коли цукор у варенні повністю розчиниться, поставте каструлю на сильний вогонь і варіть 5-7 хвилин. Знімайте піну і постійно помішуйте варення. Зніміть варення з вогню, додайте коньяк і перемішайте. Варення розлийте банками, закрийте кришками та дайте охолонути.

Неповторне варення готове. Подавши такі ласощі з пишними оладками на сніданок, ви одразу перенесетеся в теплий літній день.