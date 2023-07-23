Смак начебто тільки з бочки: швидкий рецепт малосольних помідорів

Мінімум інгредієнтів та часу – максимум смаку на столі

Виявляється, малосольними бувають не лише огірки, а й помідори! Чи не пробували? У вас є чудовий шанс приготувати та спробувати таку приголомшливу закуску.

Uaportal приготував простий рецепт дуже смачних та ароматних малосольних помідорів, які можна куштувати вже за годину. Заінтриговані? Тоді приготуйте і ви будете здивовані результатом.

Як приготувати малосольні помідори

Інгредієнти:

томати – 1 кг;

сіль кам’яна – 1 ст. л.;

цукор – 0.5 ст. л.;

часник, зубчики – 3 шт.;

петрушка, гілочка – 20 г;

кріп, гілочка – 20 г;

перець чорний, горошок – 3 шт.;

перець запашний, горошок – 3 шт.

Спосіб приготування:

Для такої страви дуже важливо, щоб помідори були невеликими, стиглими, твердими та без пошкоджень. Вимийте та висушіть їх. На протилежному від хвостика боці зробіть маленький неглибокий надріз хрестоподібний, щоб прискорити процес соління. Покладіть помідори в пакет. Очистьте часник і подрібніть. Додати в помідори. Зелень промийте, просушіть від зайвої рідини, наріжте та складіть до томатів у пакет. Додайте сіль, цукор, перець горошком та зав’яжіть пакет. Обережно пам’ятайте його, щоб спеції перемішалися. Пакет із помідорами покладіть у глибоку миску на годину. Періодично струшуйте.

Якщо ви залишите помідори в пакеті на день — два, їх смак буде більш насиченим. Подавайте їх до молодої картоплі та вечеряйте із задоволенням!