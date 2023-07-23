Цю заготовку ви з’їсте до останньої банки: хитрий рецепт турецьких кухарів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Дуже смачна заготовка
Триває сезон консервації. Ми розповідали, чому розсіл у огірках біліє. Тепер ділимось рецептом турецької огіркової заготовки.
Турецькі кулінари в заготовку з огірками кладуть лимон. Він забезпечує тривале зберігання та знижує ризик помутніння розсолу. Також змінюється смак заготовки і зовнішній вигляд — закрутка з лимонною скибочкою виглядає дуже апетитною. Також цей інгредієнт врівноважує солодкість та солоність огірків. Як готувати хрусткі огірочки по-турецьки, розповіли на порталі "Інформатор".
Інгредієнти:
- Огірки;
- 1 перець чилі (за бажанням);
- 3 зубчики часнику;
- 1 чайна ложка цукру;
- 1 столова ложка крупної солі;
- 1 скибочка лимона;
- 1 чайна ложка оцту (яблучного або виноградного).
Спосіб приготування:
- Усе складаємо в банку. Зверху кладемо скибочку лимона.
- Заливаємо банку окропом. Щільно закриваємо кришкою. Коли огірки рівномірно пожовтіють, соління готові.
Заготовку з огірків з лимоном слід зберігати в темному місці впродовж 4-5 місяців. Після відкриття таку банку необхідно зберігати в холодильнику. Також ми розповідали, як готувати смачні сирні пончики.