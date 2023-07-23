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Цю заготовку ви з’їсте до останньої банки: хитрий рецепт турецьких кухарів

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Спробуйте закрити огірки так — і не пошкодуєте
Спробуйте закрити огірки так — і не пошкодуєте. Фото shuba.life

Дуже смачна заготовка

Триває сезон консервації. Ми розповідали, чому розсіл у огірках біліє. Тепер ділимось рецептом турецької огіркової заготовки.

Турецькі кулінари в заготовку з огірками кладуть лимон. Він забезпечує тривале зберігання та знижує ризик помутніння розсолу. Також змінюється смак заготовки і зовнішній вигляд — закрутка з лимонною скибочкою виглядає дуже апетитною. Також цей інгредієнт врівноважує солодкість та солоність огірків. Як готувати хрусткі огірочки по-турецьки, розповіли на порталі "Інформатор".

Інгредієнти:

  • Огірки;
  • 1 перець чилі (за бажанням);
  • 3 зубчики часнику;
  • 1 чайна ложка цукру;
  • 1 столова ложка крупної солі;
  • 1 скибочка лимона;
  • 1 чайна ложка оцту (яблучного або виноградного).

Спосіб приготування:

  1. Усе складаємо в банку. Зверху кладемо скибочку лимона.
  2. Заливаємо банку окропом. Щільно закриваємо кришкою. Коли огірки рівномірно пожовтіють, соління готові.

Заготовку з огірків з лимоном слід зберігати в темному місці впродовж 4-5 місяців. Після відкриття таку банку необхідно зберігати в холодильнику. Також ми розповідали, як готувати смачні сирні пончики.

Теги:
#Рецепт #Лимон #Огірки #Заготівля