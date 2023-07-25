Дітям закуски шеф-кухарі готують лише так: найкращий рецепт м’ясних донатів

На таку закуску прибіжать навіть сусідські діти!

Діти не хочуть їсти звичайні котлети та пиріжки з м’ясом? Тоді приготуйте їм м’ясні донати – від такої цікавої за формою страви вони точно не відмовляться!

Донати від шеф-кухаря Євгена Клопотенка – це ідеальність у всьому. Хрумка скоринка, літній і свіжий смак — що може бути краще? Спробуємо?

Як приготувати закуску з курячого філе

Інгредієнти:

500 г курячого філе;

50 г сиру;

1 гілочка м’яти;

3 гілочки кінзи;

ч.л коріандру;

½ ч. л. куркуми;

½ ч. л паприки;

дрібка солі;

3 яйця;

200 г панірувальних сухарів.

Спосіб приготування:

Куряче філе перебийте в блендері з гілочкою м’яти, кінзою, куркумою, паприкою та сіллю до однорідного стану. Сир натріть і змішайте з курячим фаршем. З фаршу сформуйте котлети. Пальцем по центру зробіть дірочку, щоб надати виробам форми донатів. Перекладіть на дощечку та поставте в морозилку на 20 хвилин. Збовтайте вилкою яйця. Підморожені донати вмочіть спочатку в яйце, потім у сухарі. Кожен донат пануйте двічі. Викладіть готові донати на застелений пергаментом лист і відправляйте запікатися на 25-30 хвилин.

Подавайте м’ясні донати з улюбленим соусом. Смачного!