Дітям закуски шеф-кухарі готують лише так: найкращий рецепт м’ясних донатів
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На таку закуску прибіжать навіть сусідські діти!
Діти не хочуть їсти звичайні котлети та пиріжки з м’ясом? Тоді приготуйте їм м’ясні донати – від такої цікавої за формою страви вони точно не відмовляться!
Донати від шеф-кухаря Євгена Клопотенка – це ідеальність у всьому. Хрумка скоринка, літній і свіжий смак — що може бути краще? Спробуємо?
Як приготувати закуску з курячого філе
Інгредієнти:
- 500 г курячого філе;
- 50 г сиру;
- 1 гілочка м’яти;
- 3 гілочки кінзи;
- ч.л коріандру;
- ½ ч. л. куркуми;
- ½ ч. л паприки;
- дрібка солі;
- 3 яйця;
- 200 г панірувальних сухарів.
Спосіб приготування:
- Куряче філе перебийте в блендері з гілочкою м’яти, кінзою, куркумою, паприкою та сіллю до однорідного стану.
- Сир натріть і змішайте з курячим фаршем.
- З фаршу сформуйте котлети. Пальцем по центру зробіть дірочку, щоб надати виробам форми донатів. Перекладіть на дощечку та поставте в морозилку на 20 хвилин.
- Збовтайте вилкою яйця. Підморожені донати вмочіть спочатку в яйце, потім у сухарі. Кожен донат пануйте двічі.
- Викладіть готові донати на застелений пергаментом лист і відправляйте запікатися на 25-30 хвилин.
Подавайте м’ясні донати з улюбленим соусом. Смачного!