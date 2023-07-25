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Дітям закуски шеф-кухарі готують лише так: найкращий рецепт м’ясних донатів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Чудова закуска з курячого філе
Чудова закуска з курячого філе

На таку закуску прибіжать навіть сусідські діти!

Діти не хочуть їсти звичайні котлети та пиріжки з м’ясом? Тоді приготуйте їм м’ясні донати – від такої цікавої за формою страви вони точно не відмовляться!

Донати від шеф-кухаря Євгена Клопотенка – це ідеальність у всьому. Хрумка скоринка, літній і свіжий смак — що може бути краще? Спробуємо?

Як приготувати закуску з курячого філе

Інгредієнти:

  • 500 г курячого філе;
  • 50 г сиру;
  • 1 гілочка м’яти;
  • 3 гілочки кінзи;
  • ч.л коріандру;
  • ½ ч. л. куркуми;
  • ½ ч. л паприки;
  • дрібка солі;
  • 3 яйця;
  • 200 г панірувальних сухарів.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе перебийте в блендері з гілочкою м’яти, кінзою, куркумою, паприкою та сіллю до однорідного стану.
  2. Сир натріть і змішайте з курячим фаршем.
  3. З фаршу сформуйте котлети. Пальцем по центру зробіть дірочку, щоб надати виробам форми донатів. Перекладіть на дощечку та поставте в морозилку на 20 хвилин.
  4. Збовтайте вилкою яйця. Підморожені донати вмочіть спочатку в яйце, потім у сухарі. Кожен донат пануйте двічі.
  5. Викладіть готові донати на застелений пергаментом лист і відправляйте запікатися на 25-30 хвилин.

Подавайте м’ясні донати з улюбленим соусом. Смачного!

Теги:
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