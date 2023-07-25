Кабачкові чебуреки за цим рецептом готуються 20 хвилин, з’їдаються за секунди

Не тільки смачно, але ситно та вітамінно

Любите класичні чебуреки, але хочеться чогось новенького? Спробуйте приготувати страву з кабачків — і вашому захопленню не буде межі!

SHUBA радить вибрати курячий фарш для цієї страви у зв’язку з тим, що вона смачна і швидко готується. І не обмежуйте себе у начинці. Ви можете додати до чебурека все, що забажаєте — наприклад, тертий сир та спеції.

Як приготувати кабачкові чебуреки

Інгредієнти на 6 порцій:

кабачки — 500 г;

молоко 3,2% — 350 мл;

борошно — 250 г;

рослинна олія — 70 г;

яйце куряче, велике — 2 шт.;

цибуля жовта ріпчаста — 2 шт.;

кріп, пучок — 1/2 шт.;

м’ясний фарш — 500 г;

сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Цибулю та кабачки натріть на великій тертці. Відіжміть овочі від зайвої вологи. До суміші додайте яйця, борошно, молоко, дрібно порізаний кріп. Посоліть, поперчіть, розмішайте. Влийте олію і знову перемішайте. У фарш додайте сіль і перець, за бажанням можете додати до нього дрібно нарізану і смажену на олії цибулю. На середньому вогні розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Черпаком виливайте тісто на сковороду так, щоб вийшов не дуже товстий коржик. На одну половину коржика викладіть начинку з фаршу та накрийте другою половиною. Смажте коржик під закритою кришкою з обох боків до золотистої скоринки.

Такі чебуреки особливо смачно подавати з пікантним соусом тартар або із домашньою заправкою. Смачного!