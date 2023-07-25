Кабачкові чебуреки за цим рецептом готуються 20 хвилин, з’їдаються за секунди
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Не тільки смачно, але ситно та вітамінно
Любите класичні чебуреки, але хочеться чогось новенького? Спробуйте приготувати страву з кабачків — і вашому захопленню не буде межі!
SHUBA радить вибрати курячий фарш для цієї страви у зв’язку з тим, що вона смачна і швидко готується. І не обмежуйте себе у начинці. Ви можете додати до чебурека все, що забажаєте — наприклад, тертий сир та спеції.
Як приготувати кабачкові чебуреки
Інгредієнти на 6 порцій:
- кабачки — 500 г;
- молоко 3,2% — 350 мл;
- борошно — 250 г;
- рослинна олія — 70 г;
- яйце куряче, велике — 2 шт.;
- цибуля жовта ріпчаста — 2 шт.;
- кріп, пучок — 1/2 шт.;
- м’ясний фарш — 500 г;
- сіль, чорний перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Цибулю та кабачки натріть на великій тертці. Відіжміть овочі від зайвої вологи.
- До суміші додайте яйця, борошно, молоко, дрібно порізаний кріп. Посоліть, поперчіть, розмішайте. Влийте олію і знову перемішайте.
- У фарш додайте сіль і перець, за бажанням можете додати до нього дрібно нарізану і смажену на олії цибулю.
- На середньому вогні розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії.
- Черпаком виливайте тісто на сковороду так, щоб вийшов не дуже товстий коржик. На одну половину коржика викладіть начинку з фаршу та накрийте другою половиною.
- Смажте коржик під закритою кришкою з обох боків до золотистої скоринки.
Такі чебуреки особливо смачно подавати з пікантним соусом тартар або із домашньою заправкою. Смачного!