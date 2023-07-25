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Кабачкові чебуреки за цим рецептом готуються 20 хвилин, з’їдаються за секунди

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Здивуйте всіх кабачковими чебуреками
Здивуйте всіх кабачковими чебуреками. Фото shuba.life

Не тільки смачно, але ситно та вітамінно

Любите класичні чебуреки, але хочеться чогось новенького? Спробуйте приготувати страву з кабачків — і вашому захопленню не буде межі!

SHUBA радить вибрати курячий фарш для цієї страви у зв’язку з тим, що вона смачна і швидко готується. І не обмежуйте себе у начинці. Ви можете додати до чебурека все, що забажаєте — наприклад, тертий сир та спеції.

Як приготувати кабачкові чебуреки

Інгредієнти на 6 порцій:

  • кабачки — 500 г;
  • молоко 3,2% — 350 мл;
  • борошно — 250 г;
  • рослинна олія — 70 г;
  • яйце куряче, велике — 2 шт.;
  • цибуля жовта ріпчаста — 2 шт.;
  • кріп, пучок — 1/2 шт.;
  • м’ясний фарш — 500 г;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю та кабачки натріть на великій тертці. Відіжміть овочі від зайвої вологи.
  2. До суміші додайте яйця, борошно, молоко, дрібно порізаний кріп. Посоліть, поперчіть, розмішайте. Влийте олію і знову перемішайте.
  3. У фарш додайте сіль і перець, за бажанням можете додати до нього дрібно нарізану і смажену на олії цибулю.
  4. На середньому вогні розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії.
  5. Черпаком виливайте тісто на сковороду так, щоб вийшов не дуже товстий коржик. На одну половину коржика викладіть начинку з фаршу та накрийте другою половиною.
  6. Смажте коржик під закритою кришкою з обох боків до золотистої скоринки.

Такі чебуреки особливо смачно подавати з пікантним соусом тартар або із домашньою заправкою. Смачного!

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