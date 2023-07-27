Ні оцту, ні цукру, ні стерилізації: найпростіший рецепт маринованих огірків на зиму

Смак бочкових огірків у банку

Мариновані огірки — це популярна закуска до найрізноманітніших страв. Їх також додають у салати, вінегрети, супи, сендвічі, солянки, соуси, начинки.

На сьогодні існують сотні рецептів маринованих огірків. Більшість із них містить оцет та цукор, що не дуже корисно для здоров’я. А через довгу процедуру стерилізації іноді зовсім не хочеться робити запаси на зиму. Але якщо ви спробуєте приготувати мариновані огірки за "Бабусиними рецептами", ви дуже здивуєтеся: швидкий і простий рецепт не містить ні грама цукру та оцту. Спробуємо?

Як приготувати мариновані огірки

Інгредієнти на 1 літрову банку:

хрін — 1/2 листа;

парасолька кропу – 1 шт.;

огірки — на 1 літрову банку;

смородина – 3 листи;

вишня – 5 листів;

меліса — 1 гілочка;

часник – 4 зубчики;

петрушка – 6 гілочок;

лимонна кислота — 1 ч. л.;

сіль – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Огірки миємо, викладаємо в глибоку тару, заливаємо водою і залишаємо на кілька годин. У банку викладаємо хрін, парасольку кропу, листя смородини та вишні, мелісу, часник та петрушку. Туди ж перекладаємо огірки. У каструлю з водою додаємо сіль, кип’ятимо. Виливаємо воду в банку та залишаємо під кришкою на 15 хвилин. Розсіл виливаємо назад у каструлю і знову доводимо до кипіння. Заливаємо розсіл у банку, додаємо лимонну кислоту. Закочуємо банку, трохи трясемо для розчинення кислоти. Відносимо банку до повного остигання кришкою вниз.

Взимку ви отримаєте масу задоволення, коли хрустітимете огірками зі смаженою картоплею. Їжте та готуйте із задоволенням!