Ні оцту, ні цукру, ні стерилізації: найпростіший рецепт маринованих огірків на зиму
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Смак бочкових огірків у банку
Мариновані огірки — це популярна закуска до найрізноманітніших страв. Їх також додають у салати, вінегрети, супи, сендвічі, солянки, соуси, начинки.
На сьогодні існують сотні рецептів маринованих огірків. Більшість із них містить оцет та цукор, що не дуже корисно для здоров’я. А через довгу процедуру стерилізації іноді зовсім не хочеться робити запаси на зиму. Але якщо ви спробуєте приготувати мариновані огірки за "Бабусиними рецептами", ви дуже здивуєтеся: швидкий і простий рецепт не містить ні грама цукру та оцту. Спробуємо?
Як приготувати мариновані огірки
Інгредієнти на 1 літрову банку:
- хрін — 1/2 листа;
- парасолька кропу – 1 шт.;
- огірки — на 1 літрову банку;
- смородина – 3 листи;
- вишня – 5 листів;
- меліса — 1 гілочка;
- часник – 4 зубчики;
- петрушка – 6 гілочок;
- лимонна кислота — 1 ч. л.;
- сіль – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Огірки миємо, викладаємо в глибоку тару, заливаємо водою і залишаємо на кілька годин.
- У банку викладаємо хрін, парасольку кропу, листя смородини та вишні, мелісу, часник та петрушку. Туди ж перекладаємо огірки.
- У каструлю з водою додаємо сіль, кип’ятимо. Виливаємо воду в банку та залишаємо під кришкою на 15 хвилин.
- Розсіл виливаємо назад у каструлю і знову доводимо до кипіння. Заливаємо розсіл у банку, додаємо лимонну кислоту.
- Закочуємо банку, трохи трясемо для розчинення кислоти. Відносимо банку до повного остигання кришкою вниз.
Взимку ви отримаєте масу задоволення, коли хрустітимете огірками зі смаженою картоплею. Їжте та готуйте із задоволенням!