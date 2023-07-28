П’янка смакота: рецепт ароматної малинової наливки від української блогерки
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Смак виходить дуже насиченим
Літо — пора експериментів, у тому числі, алкогольних, зі свіжими продуктами. Ми розповідали, як приготувати мохіто вдома. Тепер ділимось рецептом дуже смачної малинової наливки.
Рецептом напою у своєму інстаграмі поділилась кулінарна блогерка Настя Цукат. З цієї кількості продуктів виходить три літри смачної малинової наливки з цитрусовими нотками. Готувати її краще одразу в трилітровій банці.
Інгредієнти:
- 500 г малини;
- 150 г цукру;
- 0,5 л горілки;
- один апельсин.
Спосіб приготування:
- Чисті та сухі ягоди засипаємо в банку. Додаємо цукор.
- Ретельно розминаємо все разом товкачиком або іншим способом. Додаємо апельсин, порізаний на скибочки.
- Заливаємо горілкою та перемішуємо. Банку накриваємо кришкою.
- Ця наливка повинна настоятися. На цей піде сім днів при кімнатній температурі.
- Процідіть наливку через сито. Зберігайте у склі, під кришкою.
Напій виходить дуже п’янкий, солодкий та ароматний. До речі, горілку можна додавати не лише в напої — ми розповідали, як приготувати смачні пиріжки з "алкогольним" тістом.