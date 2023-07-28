П’янка смакота: рецепт ароматної малинової наливки від української блогерки

Смак виходить дуже насиченим

Літо — пора експериментів, у тому числі, алкогольних, зі свіжими продуктами. Ми розповідали, як приготувати мохіто вдома. Тепер ділимось рецептом дуже смачної малинової наливки.

Рецептом напою у своєму інстаграмі поділилась кулінарна блогерка Настя Цукат. З цієї кількості продуктів виходить три літри смачної малинової наливки з цитрусовими нотками. Готувати її краще одразу в трилітровій банці.

Інгредієнти:

500 г малини;

150 г цукру;

0,5 л горілки;

один апельсин.

Спосіб приготування:

Чисті та сухі ягоди засипаємо в банку. Додаємо цукор. Ретельно розминаємо все разом товкачиком або іншим способом. Додаємо апельсин, порізаний на скибочки. Заливаємо горілкою та перемішуємо. Банку накриваємо кришкою. Ця наливка повинна настоятися. На цей піде сім днів при кімнатній температурі. Процідіть наливку через сито. Зберігайте у склі, під кришкою.

Напій виходить дуже п’янкий, солодкий та ароматний. До речі, горілку можна додавати не лише в напої — ми розповідали, як приготувати смачні пиріжки з "алкогольним" тістом.