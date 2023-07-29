Котлет у сметанному соусі приготуйте вдвічі більше: гості будуть їсти одну за одною

Спробуйте — і інакше ви вже не захочете готувати!

Любите смачні та ароматні котлети, але хочете зменшити кількість смаженого у вашому раціоні? Тоді цей рецепт для вас!

Соковиті котлети у духовці зі сметанним соусом за рецептом "Це Смак" — ідеальний варіант для тих, хто хоче відмовитися від смаженого. М’які та ніжні котлети у сметанному соусі приготувати дуже просто – з цим впорається навіть не найдосвідченіший кулінар. До того ж за один раз можна приготувати велику кількість котлет та нагодувати всю родину та друзів. Спробуєте?

Як приготувати котлети в духовці зі сметанним соусом

Інгредієнти на 7 порцій:

яловичина – 200 г;

свинина – 300 г;

цибуля – 1 шт.;

картопля – 2 шт.;

яйце – 2 шт.;

часник — 5 зуб.;

молоко – 0,5 ст. л.;

хліб – 100 г;

сметана – 200 мл;

зелень, сіль, чорний перець мелений – на свій смак.

Спосіб приготування:

Очищену цибулю та два види м’яса подрібніть у м’ясорубці. Натерту на дрібній тертці картоплю додайте до фаршу. В масу додайте яйця і пропущені через прес 3 зубчики часнику. Поперчіть, посоліть та перемішайте. Змішайте молоко з білим хлібом і подрібніть блендером до стану каші. Додайте її у фарш разом із подрібненою зеленню, перемішайте і залиште в холодильнику на годину. Застеліть деко пергаментом, змастіть його олією. Духовку розігрійте до 180 °С. Котлети викладіть на деко і відправте в духовку на 30-40 хвилин. Для соусу змішайте сметану та пропущений через прес часник, додайте трохи води. Влийте соус деко за 10 хвилин до готовності котлет.

Котлети готові, смачного. Подавайте їх з картопляним пюре.