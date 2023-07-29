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Котлет у сметанному соусі приготуйте вдвічі більше: гості будуть їсти одну за одною

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смачні та соковиті котлети у духовці зі сметанним соусом
Смачні та соковиті котлети у духовці зі сметанним соусом. Фото cesmak.info

Спробуйте — і інакше ви вже не захочете готувати!

Любите смачні та ароматні котлети, але хочете зменшити кількість смаженого у вашому раціоні? Тоді цей рецепт для вас!

Соковиті котлети у духовці зі сметанним соусом за рецептом "Це Смак" — ідеальний варіант для тих, хто хоче відмовитися від смаженого. М’які та ніжні котлети у сметанному соусі приготувати дуже просто – з цим впорається навіть не найдосвідченіший кулінар. До того ж за один раз можна приготувати велику кількість котлет та нагодувати всю родину та друзів. Спробуєте?

Як приготувати котлети в духовці зі сметанним соусом

Інгредієнти на 7 порцій:

  • яловичина – 200 г;
  • свинина – 300 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • картопля – 2 шт.;
  • яйце – 2 шт.;
  • часник — 5 зуб.;
  • молоко – 0,5 ст. л.;
  • хліб – 100 г;
  • сметана – 200 мл;
  • зелень, сіль, чорний перець мелений – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Очищену цибулю та два види м’яса подрібніть у м’ясорубці.
  2. Натерту на дрібній тертці картоплю додайте до фаршу.
  3. В масу додайте яйця і пропущені через прес 3 зубчики часнику. Поперчіть, посоліть та перемішайте.
  4. Змішайте молоко з білим хлібом і подрібніть блендером до стану каші. Додайте її у фарш разом із подрібненою зеленню, перемішайте і залиште в холодильнику на годину.
  5. Застеліть деко пергаментом, змастіть його олією. Духовку розігрійте до 180 °С. Котлети викладіть на деко і відправте в духовку на 30-40 хвилин.
  6. Для соусу змішайте сметану та пропущений через прес часник, додайте трохи води. Влийте соус деко за 10 хвилин до готовності котлет.

Котлети готові, смачного. Подавайте їх з картопляним пюре.

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