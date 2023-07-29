Котлет у сметанному соусі приготуйте вдвічі більше: гості будуть їсти одну за одною
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Спробуйте — і інакше ви вже не захочете готувати!
Любите смачні та ароматні котлети, але хочете зменшити кількість смаженого у вашому раціоні? Тоді цей рецепт для вас!
Соковиті котлети у духовці зі сметанним соусом за рецептом "Це Смак" — ідеальний варіант для тих, хто хоче відмовитися від смаженого. М’які та ніжні котлети у сметанному соусі приготувати дуже просто – з цим впорається навіть не найдосвідченіший кулінар. До того ж за один раз можна приготувати велику кількість котлет та нагодувати всю родину та друзів. Спробуєте?
Як приготувати котлети в духовці зі сметанним соусом
Інгредієнти на 7 порцій:
- яловичина – 200 г;
- свинина – 300 г;
- цибуля – 1 шт.;
- картопля – 2 шт.;
- яйце – 2 шт.;
- часник — 5 зуб.;
- молоко – 0,5 ст. л.;
- хліб – 100 г;
- сметана – 200 мл;
- зелень, сіль, чорний перець мелений – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Очищену цибулю та два види м’яса подрібніть у м’ясорубці.
- Натерту на дрібній тертці картоплю додайте до фаршу.
- В масу додайте яйця і пропущені через прес 3 зубчики часнику. Поперчіть, посоліть та перемішайте.
- Змішайте молоко з білим хлібом і подрібніть блендером до стану каші. Додайте її у фарш разом із подрібненою зеленню, перемішайте і залиште в холодильнику на годину.
- Застеліть деко пергаментом, змастіть його олією. Духовку розігрійте до 180 °С. Котлети викладіть на деко і відправте в духовку на 30-40 хвилин.
- Для соусу змішайте сметану та пропущений через прес часник, додайте трохи води. Влийте соус деко за 10 хвилин до готовності котлет.
Котлети готові, смачного. Подавайте їх з картопляним пюре.