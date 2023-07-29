Насолода в кожному шматочку: такий пиріг з чорною смородиною з’їсте і не помітите

З сезонними ягодами можна приготувати неймовірну кількість смачних страв

Якщо ви любите чорну смородину, але встигли приготувати заливний пиріг, цей рецепт для вас. Простий пісочний пиріг — те, що потрібне для сімейного чаювання.

Зверніть увагу, що Shuba радить добре охолодити олію перед початком приготування. Воно не повинно танути в руках під час вимішування тіста. Також і охолодіть білки. Зробили? Тоді приступаємо до приготування.

Як приготувати пиріг з чорною смородиною.

Інгредієнти на 8 порцій:

борошно — 1.5 склянки;

масло вершкове 82% — 125 г;

цукор — 220 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль за смаком;

яйце куряче, велике — 3 шт.;

крохмаль — 1 ст. л.;

смородина чорна — 600 г.

Спосіб приготування:

Змішайте борошно та холодну олію, перетріть руками в дрібну крихту. В масу додайте 100 г цукру, півчайної ложки розпушувача і дрібку солі. Відокремте білки від жовтків і додайте жовтки в тісто, відкладіть білки. Тісто замісіть руками, скотіть його в коло, загорніть в харчову плівку і залиште на 30 хвилин в холодильнику. Білки збийте до пишної піни. Додайте до них цукор, розпушувач, столову ложку борошна і крохмаль. Додайте смородину та обережно перемішайте все ложкою. Форму змастіть вершковим маслом і викладіть тісто в неї, розділіть руками по дну і сформуйте бортики. На тісто викладіть начинку і випікайте у розігрітій на 180 градусів духовці протягом 15 хвилин. Далі зменште температуру до 150 градусів і випікайте ще 15 хвилин.

Пиріг із чорною смородиною готовий. Подавайте його з улюбленим напоєм. Смачного!