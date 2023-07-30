Той оригінальний рецепт котлет, який ви шукали: улюблений з’їсть все і не помітить

Бекон надає котлетам цікавих копчених нот

Чи можливо зробити улюблені котлети ще ароматнішим і соковитішим? Так, якщо завернути їх у бекон.

Таку страву за рецептом Shuba можна запекти в духовці або засмажити на грилі. Страва відмінно підійде як для святкового столу, так і для звичайної сімейної вечері.

Як приготувати курячі котлети в беконі

Інгредієнти на 4 порції:

курячий фарш — 800 г;

яйце куряче, велике — 1 шт.;

бекон — 160 г;

цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;

манна крупа — 100 г;

сіль — 5 г;

перець чорний мелений — 5 г;

приправа до курки — 10 г;

олія соняшникова — 20 мл.

Спосіб приготування:

Очистьте і дрібно наріжте цибулю. Бекон наріжте тонкими смужками. У миску викладіть фарш, додайте до нього яйце, цибулю, манну крупу, сіль. Масу поперчіть, посоліть, вимішайте, накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на 30 хвилин. Через півгодини дістаньте фарш, ще раз вимішайте та сформуйте з нього довгасті котлети. Загорніть їх у смужки бекону. Змастіть олією форму для запікання і викладіть у неї биточки. Розігрійте духовку до 180 градусів, помістіть у неї форму і запікайте биточки 30-40 хвилин до зарум’янювання бекону.

Подавайте котлети в беконі з улюбленим соусом, вітамінним салатом та ароматною картоплею. Насолоджуйтесь стравою, смачного!