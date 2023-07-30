Той оригінальний рецепт котлет, який ви шукали: улюблений з’їсть все і не помітить
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Бекон надає котлетам цікавих копчених нот
Чи можливо зробити улюблені котлети ще ароматнішим і соковитішим? Так, якщо завернути їх у бекон.
Таку страву за рецептом Shuba можна запекти в духовці або засмажити на грилі. Страва відмінно підійде як для святкового столу, так і для звичайної сімейної вечері.
Як приготувати курячі котлети в беконі
Інгредієнти на 4 порції:
- курячий фарш — 800 г;
- яйце куряче, велике — 1 шт.;
- бекон — 160 г;
- цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
- манна крупа — 100 г;
- сіль — 5 г;
- перець чорний мелений — 5 г;
- приправа до курки — 10 г;
- олія соняшникова — 20 мл.
Спосіб приготування:
- Очистьте і дрібно наріжте цибулю. Бекон наріжте тонкими смужками.
- У миску викладіть фарш, додайте до нього яйце, цибулю, манну крупу, сіль. Масу поперчіть, посоліть, вимішайте, накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на 30 хвилин.
- Через півгодини дістаньте фарш, ще раз вимішайте та сформуйте з нього довгасті котлети. Загорніть їх у смужки бекону.
- Змастіть олією форму для запікання і викладіть у неї биточки.
- Розігрійте духовку до 180 градусів, помістіть у неї форму і запікайте биточки 30-40 хвилин до зарум’янювання бекону.
Подавайте котлети в беконі з улюбленим соусом, вітамінним салатом та ароматною картоплею. Насолоджуйтесь стравою, смачного!