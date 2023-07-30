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Той оригінальний рецепт котлет, який ви шукали: улюблений з’їсть все і не помітить

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Неперевершені котлети в беконі
Неперевершені котлети в беконі. Фото shuba.life

Бекон надає котлетам цікавих копчених нот

Чи можливо зробити улюблені котлети ще ароматнішим і соковитішим? Так, якщо завернути їх у бекон.

Таку страву за рецептом Shuba можна запекти в духовці або засмажити на грилі. Страва відмінно підійде як для святкового столу, так і для звичайної сімейної вечері.

Як приготувати курячі котлети в беконі

Інгредієнти на 4 порції:

  • курячий фарш — 800 г;
  • яйце куряче, велике — 1 шт.;
  • бекон — 160 г;
  • цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.;
  • манна крупа — 100 г;
  • сіль — 5 г;
  • перець чорний мелений — 5 г;
  • приправа до курки — 10 г;
  • олія соняшникова — 20 мл.

Спосіб приготування:

  1. Очистьте і дрібно наріжте цибулю. Бекон наріжте тонкими смужками.
  2. У миску викладіть фарш, додайте до нього яйце, цибулю, манну крупу, сіль. Масу поперчіть, посоліть, вимішайте, накрийте харчовою плівкою та поставте в холодильник на 30 хвилин.
  3. Через півгодини дістаньте фарш, ще раз вимішайте та сформуйте з нього довгасті котлети. Загорніть їх у смужки бекону.
  4. Змастіть олією форму для запікання і викладіть у неї биточки.
  5. Розігрійте духовку до 180 градусів, помістіть у неї форму і запікайте биточки 30-40 хвилин до зарум’янювання бекону.

Подавайте котлети в беконі з улюбленим соусом, вітамінним салатом та ароматною картоплею. Насолоджуйтесь стравою, смачного!

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#Рецепт #Котлети #Готуємо вдома