"П’яна свиня": неймовірний рецепт шашлику у вині

Чудова ідея для походу на пікнік

Якщо ви любите проводити час на природі, напевно, у вас є маса рецептів приготування смачного шашлику. Однак якщо хочете здивувати своїх близьких та друзів – приготуйте їм шашлик у вині

Рецепт Shuba передбачає лише цибулю, проте за бажання ви можете додати й інші овочі – солодкий перець, кабачки та помідори. Всього 500 мл вина — і навряд чи ваші близькі та друзі забудуть такий приголомшливий шашлик! Ну що, беремо продукти та йдемо готувати?

Як приготувати шашлик у вині

Інгредієнти на 4 порції:

свинина — 1 кг

вино червоне — 500 мл

цибуля ріпчаста — 3 шт.

лимон — 1 шт.

сіль, перець чорний мелений, спеції — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Помийте м’ясо, наріжте кубиками. Цибулю очистьте та наріжте кільцями, лимон поріжте скибочками. До м’яса додайте цибулю, лимон, сіль, перець, спеції та перемішайте. Залийте все вином, накрийте та поставте на ніч у холодильник. Коли м’ясо замаринується, нанижіть його з цибулею на шампури смажте над гарячим вугіллям, постійно повертаючи та поливаючи маринадом. Смажте до рум’яної скоринки з усіх боків близько 10 хвилин.

До такого шашлику приготуйте томатний соус за рецептом "Телеграф". Смачного!