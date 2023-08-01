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"П’яна свиня": неймовірний рецепт шашлику у вині

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Король столу — шашлик у вині
Король столу — шашлик у вині. Фото shuba.life

Чудова ідея для походу на пікнік

Якщо ви любите проводити час на природі, напевно, у вас є маса рецептів приготування смачного шашлику. Однак якщо хочете здивувати своїх близьких та друзів – приготуйте їм шашлик у вині

Рецепт Shuba передбачає лише цибулю, проте за бажання ви можете додати й інші овочі – солодкий перець, кабачки та помідори. Всього 500 мл вина — і навряд чи ваші близькі та друзі забудуть такий приголомшливий шашлик! Ну що, беремо продукти та йдемо готувати?

Як приготувати шашлик у вині

Інгредієнти на 4 порції:

  • свинина — 1 кг
  • вино червоне — 500 мл
  • цибуля ріпчаста — 3 шт.
  • лимон — 1 шт.
  • сіль, перець чорний мелений, спеції — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Помийте м’ясо, наріжте кубиками.
  2. Цибулю очистьте та наріжте кільцями, лимон поріжте скибочками.
  3. До м’яса додайте цибулю, лимон, сіль, перець, спеції та перемішайте. Залийте все вином, накрийте та поставте на ніч у холодильник.
  4. Коли м’ясо замаринується, нанижіть його з цибулею на шампури смажте над гарячим вугіллям, постійно повертаючи та поливаючи маринадом. Смажте до рум’яної скоринки з усіх боків близько 10 хвилин.

До такого шашлику приготуйте томатний соус за рецептом "Телеграф". Смачного!

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#Рецепт #Шашлик #Готуємо вдома