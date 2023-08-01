"П’яна свиня": неймовірний рецепт шашлику у вині
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Чудова ідея для походу на пікнік
Якщо ви любите проводити час на природі, напевно, у вас є маса рецептів приготування смачного шашлику. Однак якщо хочете здивувати своїх близьких та друзів – приготуйте їм шашлик у вині
Рецепт Shuba передбачає лише цибулю, проте за бажання ви можете додати й інші овочі – солодкий перець, кабачки та помідори. Всього 500 мл вина — і навряд чи ваші близькі та друзі забудуть такий приголомшливий шашлик! Ну що, беремо продукти та йдемо готувати?
Як приготувати шашлик у вині
Інгредієнти на 4 порції:
- свинина — 1 кг
- вино червоне — 500 мл
- цибуля ріпчаста — 3 шт.
- лимон — 1 шт.
- сіль, перець чорний мелений, спеції — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Помийте м’ясо, наріжте кубиками.
- Цибулю очистьте та наріжте кільцями, лимон поріжте скибочками.
- До м’яса додайте цибулю, лимон, сіль, перець, спеції та перемішайте. Залийте все вином, накрийте та поставте на ніч у холодильник.
- Коли м’ясо замаринується, нанижіть його з цибулею на шампури смажте над гарячим вугіллям, постійно повертаючи та поливаючи маринадом. Смажте до рум’яної скоринки з усіх боків близько 10 хвилин.
До такого шашлику приготуйте томатний соус за рецептом "Телеграф". Смачного!