Ні оцту, ні цукру, ні стерилізації: 10 хвилин – і солоні огірки готові
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Смачніше і швидше за рецепт не існує!
Солоні огірки — це ідеальне частування, яке люблять усі. Хрусткі, трохи гострі овочі відмінно поєднуються практично з будь-яким гарніром. Але більшість рецептів містять у своєму складі оцет, цукор та стерилізацію.
"Це Смак" пропонує закрити огірки без цукру та оцту, та ще й без стерилізації! Це не тільки "смачний" спосіб закрити огірки на зиму, а ще швидкий. Хрустіть із задоволенням!
Як засолити огірки без стерилізації
Інгредієнти на 10 порцій (на трилітрову банку):
- огірки — 1,5 кг;
- часник — 1 шт.;
- сіль — 1 ст. л.;
- чорний перець (горошком) — 5 шт.;
- лавровий лист — 4 шт.;
- листя вишні — 3 шт.;
- листя смородини — 3 шт.;
- листя хрону — 3 шт.;
- парасольки кропу — 2 шт.;
- огірки — 1,5 кг;
- часник — 1 шт.;
- сіль — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- На дно банки викладете суцвіття кропу, листя смородини, хрону та вишні, лавровий лист.
- Промийте огірки та відріжте кінчики. Щільно складіть їх у банку. Додайте перець та часник.
- Змішайте сіль із невеликою кількістю холодної води, перемішайте до однорідності та залийте в банку. Долийте води без солі.
- Закрийте банку пластмасовою кришкою та відправте у підвал.
- Якщо немає можливості відправити огірки до підвалу, залиште їх на три доби при кімнатній температурі. Потім прокип’ятіть розсіл і залийте його у банку. Закрутіть ємність та залиште в кімнаті.
До таких огірків посмажте хрустку картоплю за рецептом "Телеграфа". Смачного!