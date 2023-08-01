Ні оцту, ні цукру, ні стерилізації: 10 хвилин – і солоні огірки готові

Смачніше і швидше за рецепт не існує!

Солоні огірки — це ідеальне частування, яке люблять усі. Хрусткі, трохи гострі овочі відмінно поєднуються практично з будь-яким гарніром. Але більшість рецептів містять у своєму складі оцет, цукор та стерилізацію.

"Це Смак" пропонує закрити огірки без цукру та оцту, та ще й без стерилізації! Це не тільки "смачний" спосіб закрити огірки на зиму, а ще швидкий. Хрустіть із задоволенням!

Як засолити огірки без стерилізації

Інгредієнти на 10 порцій (на трилітрову банку):

огірки — 1,5 кг;

часник — 1 шт.;

сіль — 1 ст. л.;

чорний перець (горошком) — 5 шт.;

лавровий лист — 4 шт.;

листя вишні — 3 шт.;

листя смородини — 3 шт.;

листя хрону — 3 шт.;

парасольки кропу — 2 шт.;

огірки — 1,5 кг;

часник — 1 шт.;

сіль — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

На дно банки викладете суцвіття кропу, листя смородини, хрону та вишні, лавровий лист. Промийте огірки та відріжте кінчики. Щільно складіть їх у банку. Додайте перець та часник. Змішайте сіль із невеликою кількістю холодної води, перемішайте до однорідності та залийте в банку. Долийте води без солі. Закрийте банку пластмасовою кришкою та відправте у підвал. Якщо немає можливості відправити огірки до підвалу, залиште їх на три доби при кімнатній температурі. Потім прокип’ятіть розсіл і залийте його у банку. Закрутіть ємність та залиште в кімнаті.

До таких огірків посмажте хрустку картоплю за рецептом "Телеграфа". Смачного!