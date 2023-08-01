Літня намазка-п’ятихвилинка: закуска, яка буде в холодильнику до самої зими

Не тільки смачна, а й корисна страва

Намазка на хліб – найпростіша та найсмачніша закуска, яку можна приготувати з найпростіших, бюджетних продуктів: риби, м’яса, овочів, бобових. Заправляти намазку можна майонезом, сметаною чи йогуртом.

Shuba пропонує приготувати сирну намазку із в’яленими томатами. Така намазка виходить не лише смачною, а й корисною: у в’ялених помідорах неймовірна кількість вітамінів. Ця закуска відмінно поєднується як з м’ясом і сиром, так і з іншими овочами — вона стане фаворитом цього сезону!

Як приготувати намазку з в’яленими томатами

Інгредієнти:

фета — 125 г;

вершковий сир — 200 г;

томати в’ялені в олії — 50 г;

прованські трави — до свого смаку.

За бажанням:

часник, зубчики – 1 шт.;

волоські горіхи — 15 г.

Спосіб приготування:

В’ялені томати наріжте на маленькі шматочки. Якщо використовуєте часник та горішки, подрібніть їх також. У мисці розімніть вершковий сир та фету, додайте до них подрібнені томати, часник та горіхи, прованські трави та добре перемішайте намазку. Готову намазку перекладіть у керамічну або скляний посуд, зберігайте її трохи більше 2-х діб у холодильнику.

Приготуйте до намазки грінки з|із| білого хліба за рецептом "Телеграфа" і насолоджуйтесь. Смачного!