Літня намазка-п’ятихвилинка: закуска, яка буде в холодильнику до самої зими
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Не тільки смачна, а й корисна страва
Намазка на хліб – найпростіша та найсмачніша закуска, яку можна приготувати з найпростіших, бюджетних продуктів: риби, м’яса, овочів, бобових. Заправляти намазку можна майонезом, сметаною чи йогуртом.
Shuba пропонує приготувати сирну намазку із в’яленими томатами. Така намазка виходить не лише смачною, а й корисною: у в’ялених помідорах неймовірна кількість вітамінів. Ця закуска відмінно поєднується як з м’ясом і сиром, так і з іншими овочами — вона стане фаворитом цього сезону!
Як приготувати намазку з в’яленими томатами
Інгредієнти:
- фета — 125 г;
- вершковий сир — 200 г;
- томати в’ялені в олії — 50 г;
- прованські трави — до свого смаку.
За бажанням:
- часник, зубчики – 1 шт.;
- волоські горіхи — 15 г.
Спосіб приготування:
- В’ялені томати наріжте на маленькі шматочки. Якщо використовуєте часник та горішки, подрібніть їх також.
- У мисці розімніть вершковий сир та фету, додайте до них подрібнені томати, часник та горіхи, прованські трави та добре перемішайте намазку.
- Готову намазку перекладіть у керамічну або скляний посуд, зберігайте її трохи більше 2-х діб у холодильнику.
Приготуйте до намазки грінки з|із| білого хліба за рецептом "Телеграфа" і насолоджуйтесь. Смачного!