Найпростіший рецепт помідорів у запашному маринаді: вам не знадобиться ні оцет, ні стерилізація
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Такі помідори не тільки просто їсти, а й просто готувати
Можна нескінченно експериментувати зі смаком маринованих помідорів – додавати спеції та приправи, закривати повністю або розрізати навпіл. Але все ж таки добре, коли в шафі є баночки помідорів, маринованих за класичним рецептом.
Саме такі помідори зі "Школою життя" ми сьогодні й приготуємо. У це складно повірити, але без оцту, варіння та без стерилізації вийдуть солодко-пряні, в міру гострі та смачні помідори.
Як приготувати мариновані помідори без оцту
Інгредієнти на 3 літрові баночки:
- помідори – 1,5 кг;
- часник — 110 г.
Для маринаду 1,5 л.
- сіль – 40 г;
- цукор – 120 г;
- лимонна кислота – 1 год.
Спосіб приготування:
- Помідори миємо та укладаємо в банки, заливаємо окропом, прикриваємо кришками і залишаємо на 20 хвилин.
- Зливаємо воду з банок у каструлю, додаємо цукор, сіль, ставимо на плиту і доводимо до кипіння. Проварюємо хвилину, знімаємо з вогню, додаємо лимонну кислоту, перемішуємо.
- Часник натираємо на дрібній тертці та рівними порціями розкладаємо по банках.
- Заливаємо банки гарячим маринадом, щільно закручуємо кришками і трохи струшуємо.
- Банки перевертаємо дном нагору, укутуємо і залишаємо до повного остигання. Зберігати банки можна лише у льоху, у холодильнику чи на балконі.
Приготуйте до таких помідорів улюблену м’ясну страву за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!