Найпростіший рецепт помідорів у запашному маринаді: вам не знадобиться ні оцет, ні стерилізація

Такі помідори не тільки просто їсти, а й просто готувати

Можна нескінченно експериментувати зі смаком маринованих помідорів – додавати спеції та приправи, закривати повністю або розрізати навпіл. Але все ж таки добре, коли в шафі є баночки помідорів, маринованих за класичним рецептом.

Саме такі помідори зі "Школою життя" ми сьогодні й приготуємо. У це складно повірити, але без оцту, варіння та без стерилізації вийдуть солодко-пряні, в міру гострі та смачні помідори.

Як приготувати мариновані помідори без оцту

Інгредієнти на 3 літрові баночки:

помідори – 1,5 кг;

часник — 110 г.

Для маринаду 1,5 л.

сіль – 40 г;

цукор – 120 г;

лимонна кислота – 1 год.

Спосіб приготування:

Помідори миємо та укладаємо в банки, заливаємо окропом, прикриваємо кришками і залишаємо на 20 хвилин. Зливаємо воду з банок у каструлю, додаємо цукор, сіль, ставимо на плиту і доводимо до кипіння. Проварюємо хвилину, знімаємо з вогню, додаємо лимонну кислоту, перемішуємо. Часник натираємо на дрібній тертці та рівними порціями розкладаємо по банках. Заливаємо банки гарячим маринадом, щільно закручуємо кришками і трохи струшуємо. Банки перевертаємо дном нагору, укутуємо і залишаємо до повного остигання. Зберігати банки можна лише у льоху, у холодильнику чи на балконі.

Приготуйте до таких помідорів улюблену м’ясну страву за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!