Кращий шашлик за татовим рецептом: не зупиніться, поки все не з’їсте

Смачно настільки, що шампури можна проковтнути

Літо — чудова пора року: куди б ви не пішли, всюди можна почути ароматний запах шашлику. Напевно, жоден сезон не обходиться без цієї страви.

А пам’ятаєте, який смачний шашлик готував батько у дитинстві? Саме такий із "Це Смак" ми сьогодні і приготуємо. Завдяки лимонній кислоті свинина вийде максимально ніжною, м’якою та дуже соковитою.

Як приготувати шашлик з лимонною кислотою

Інгредієнти на 10 порцій:

свинина – 2 кг;

цибуля – 1 кг;

лавровий лист – 3 шт.;

чорний перець горошком – 10 прим.;

чорний перець мелений, сіль – на свій смак;

лимонна кислота — 2 ч. л.;

вода – 1,5 л.

Спосіб приготування:

М’ясо промийте, обсушіть і наріжте великими шматками. Порізану кільцями цибулю разом з лавровим листом, двома видами перцю та сіллю додайте до м’яса. Якщо замаринувати м’ясо потрібно якнайшвидше, поставте його в тепле місце на 12 годин. Замаринований шашлик нанизуйте на шампури і покладіть на мангал над вугіллям, що тліє. Поки готується м’ясо, приготуйте лимонну воду: змішайте кислоту з водою, вилийте рідину у пластикову пляшку. За допомогою голки або гострого ножа зробіть у кришці дірочки. Кожні 20-30 хвилин поливайте лимонною водою шашлик і прокручуйте шампури, щоб м’ясо смажилося рівномірно і просочилося.

Приготуйте до шашлику соус сацебелі за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!