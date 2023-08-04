Кращий шашлик за татовим рецептом: не зупиніться, поки все не з’їсте
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Смачно настільки, що шампури можна проковтнути
Літо — чудова пора року: куди б ви не пішли, всюди можна почути ароматний запах шашлику. Напевно, жоден сезон не обходиться без цієї страви.
А пам’ятаєте, який смачний шашлик готував батько у дитинстві? Саме такий із "Це Смак" ми сьогодні і приготуємо. Завдяки лимонній кислоті свинина вийде максимально ніжною, м’якою та дуже соковитою.
Як приготувати шашлик з лимонною кислотою
Інгредієнти на 10 порцій:
- свинина – 2 кг;
- цибуля – 1 кг;
- лавровий лист – 3 шт.;
- чорний перець горошком – 10 прим.;
- чорний перець мелений, сіль – на свій смак;
- лимонна кислота — 2 ч. л.;
- вода – 1,5 л.
Спосіб приготування:
- М’ясо промийте, обсушіть і наріжте великими шматками.
- Порізану кільцями цибулю разом з лавровим листом, двома видами перцю та сіллю додайте до м’яса. Якщо замаринувати м’ясо потрібно якнайшвидше, поставте його в тепле місце на 12 годин.
- Замаринований шашлик нанизуйте на шампури і покладіть на мангал над вугіллям, що тліє.
- Поки готується м’ясо, приготуйте лимонну воду: змішайте кислоту з водою, вилийте рідину у пластикову пляшку. За допомогою голки або гострого ножа зробіть у кришці дірочки.
- Кожні 20-30 хвилин поливайте лимонною водою шашлик і прокручуйте шампури, щоб м’ясо смажилося рівномірно і просочилося.
Приготуйте до шашлику соус сацебелі за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!