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Кращий шашлик за татовим рецептом: не зупиніться, поки все не з’їсте

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Приголомшливий шашлик за татовим рецептом
Приголомшливий шашлик за татовим рецептом. Фото klike.net

Смачно настільки, що шампури можна проковтнути

Літо — чудова пора року: куди б ви не пішли, всюди можна почути ароматний запах шашлику. Напевно, жоден сезон не обходиться без цієї страви.

А пам’ятаєте, який смачний шашлик готував батько у дитинстві? Саме такий із "Це Смак" ми сьогодні і приготуємо. Завдяки лимонній кислоті свинина вийде максимально ніжною, м’якою та дуже соковитою.

Як приготувати шашлик з лимонною кислотою

Інгредієнти на 10 порцій:

  • свинина – 2 кг;
  • цибуля – 1 кг;
  • лавровий лист – 3 шт.;
  • чорний перець горошком – 10 прим.;
  • чорний перець мелений, сіль – на свій смак;
  • лимонна кислота — 2 ч. л.;
  • вода – 1,5 л.

Спосіб приготування:

  1. М’ясо промийте, обсушіть і наріжте великими шматками.
  2. Порізану кільцями цибулю разом з лавровим листом, двома видами перцю та сіллю додайте до м’яса. Якщо замаринувати м’ясо потрібно якнайшвидше, поставте його в тепле місце на 12 годин.
  3. Замаринований шашлик нанизуйте на шампури і покладіть на мангал над вугіллям, що тліє.
  4. Поки готується м’ясо, приготуйте лимонну воду: змішайте кислоту з водою, вилийте рідину у пластикову пляшку. За допомогою голки або гострого ножа зробіть у кришці дірочки.
  5. Кожні 20-30 хвилин поливайте лимонною водою шашлик і прокручуйте шампури, щоб м’ясо смажилося рівномірно і просочилося.

Приготуйте до шашлику соус сацебелі за рецептом "Телеграфа" та насолоджуйтесь. Смачного!

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#Рецепт #Шашлик #Готуємо вдома