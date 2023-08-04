Хрумкі печериці без води і олії: приготуйте — і магазинних вже не захочеться

Такі хрусткі грибочки стануть окрасою будь-якого столу

Ми розповідали, як замаринувати гриби на зиму. Тепер ділимось рецептом швидкого маринаду для печериць — ви оціните цей рецепт, якщо любите смак маринованих грибів.

Часто гриби з магазинних полиць важко підібрати на свій смак: у різних виробників вони пересолені, то кислятина, то цукру забагато. Цей же рецепт — збалансований. Найскладніше — чистити грибочки. Якщо берете крупні гриби, то їх слід розрізати на часточки, а маленькі маринувати цілком. Все приготування не займає більше 10 хвилин. Рецептом поділились на порталі "Пляшка".

Інгредієнти:

500 г печериць

2-3 зубчики часнику

5-7 горошин перцю

2-3 лаврові листи

3-5 суцвіть гвоздики

3 ст. л. фруктового неміцного оцту

1 ст. л. цукру

1 ч. ч. солі

Спосіб приготування:

У невелику каструлю з товстим дном виливаємо оцет, додаємо спеції і оброблені гриби. Каструлю ставимо на сильний вогонь та накриваємо кришкою. Як тільки гриби закиплять, зменшуємо вогонь і залишаємо їх на плиті хвилин на 5-7. Потім вимикаємо вогонь, і, не відкриваючи кришки, даємо охолонути грибам.

У цьому рецепті немає води — гриби самі виділяють сік, який змішується з оцтом, цукром і сіллю, і сам стає маринадом, який просочує шматочки. Що чудово в цьому рецепті — ви самі можете регулювати міцність маринаду, вибирати оцет на свій смак, а також спеції, які вам подобаються. Також ви могли не знати, що мариновані гриби можна смажити