Фарш, кефір і ні грама борошна: найсмачніші котлети готуються саме так

Спробуйте раз — і готуватимете щодня

Важко уявити людину, яка не любить ароматні, смачні та ситні котлети. Саме ця страва у нас асоціюється з домашнім затишком та сімейним обідом.

Безумовно, кожен кулінар готує котлети по-різному, але класичний набір інгредієнтів у всіх однаковий: фарш, цибуля, яйця та борошно. А чи можливо не використовувати при приготуванні цієї страви борошно, але щоб котлети залишалися такими ж смачними? "Бабусині рецепти" так і готують, і результат виходить дивовижним!

Як смачно приготувати котлети

Інгредієнти:

фарш – 500 г;

кефір – 250 мл;

картопля – 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

яйця – 2 шт.;

часник – 1 зубчик;

сіль — 1 ч. л.;

манна крупа – 8 ст.

Спосіб приготування:

З’єднуємо фарш із кефіром. Картоплю очищаємо та натираємо на дрібній тертці в окрему миску. На дрібній тертці подрібнюємо цибулю та часник, додаємо в картоплю. З’єднуємо овочеву масу із фаршем. Додаємо яйця, сіль та ретельно перемішуємо. В отриману масу додаємо манну крупу, змішуємо і залишаємо на 20 хвилин до набухання. У сковороді розігріваємо олію. Ложкою викладаємо невеликі котлети та обсмажуємо по 5 хвилин із кожного боку під кришкою.

Подаємо котлети зі смачним картопляним пюре. Смачного!