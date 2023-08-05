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Фарш, кефір і ні грама борошна: найсмачніші котлети готуються саме так

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незрівнянні котлети без борошна
Незрівнянні котлети без борошна. Фото babusyni-retsepty

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Важко уявити людину, яка не любить ароматні, смачні та ситні котлети. Саме ця страва у нас асоціюється з домашнім затишком та сімейним обідом.

Безумовно, кожен кулінар готує котлети по-різному, але класичний набір інгредієнтів у всіх однаковий: фарш, цибуля, яйця та борошно. А чи можливо не використовувати при приготуванні цієї страви борошно, але щоб котлети залишалися такими ж смачними? "Бабусині рецепти" так і готують, і результат виходить дивовижним!

Як смачно приготувати котлети

Інгредієнти:

  • фарш – 500 г;
  • кефір – 250 мл;
  • картопля – 1 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • яйця – 2 шт.;
  • часник – 1 зубчик;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • манна крупа – 8 ст.

Спосіб приготування:

  1. З’єднуємо фарш із кефіром.
  2. Картоплю очищаємо та натираємо на дрібній тертці в окрему миску.
  3. На дрібній тертці подрібнюємо цибулю та часник, додаємо в картоплю.
  4. З’єднуємо овочеву масу із фаршем. Додаємо яйця, сіль та ретельно перемішуємо.
  5. В отриману масу додаємо манну крупу, змішуємо і залишаємо на 20 хвилин до набухання.
  6. У сковороді розігріваємо олію. Ложкою викладаємо невеликі котлети та обсмажуємо по 5 хвилин із кожного боку під кришкою.

Подаємо котлети зі смачним картопляним пюре. Смачного!

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#Рецепт #Котлети #Готуємо вдома