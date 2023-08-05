Фарш, кефір і ні грама борошна: найсмачніші котлети готуються саме так
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Спробуйте раз — і готуватимете щодня
Важко уявити людину, яка не любить ароматні, смачні та ситні котлети. Саме ця страва у нас асоціюється з домашнім затишком та сімейним обідом.
Безумовно, кожен кулінар готує котлети по-різному, але класичний набір інгредієнтів у всіх однаковий: фарш, цибуля, яйця та борошно. А чи можливо не використовувати при приготуванні цієї страви борошно, але щоб котлети залишалися такими ж смачними? "Бабусині рецепти" так і готують, і результат виходить дивовижним!
Як смачно приготувати котлети
Інгредієнти:
- фарш – 500 г;
- кефір – 250 мл;
- картопля – 1 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- яйця – 2 шт.;
- часник – 1 зубчик;
- сіль — 1 ч. л.;
- манна крупа – 8 ст.
Спосіб приготування:
- З’єднуємо фарш із кефіром.
- Картоплю очищаємо та натираємо на дрібній тертці в окрему миску.
- На дрібній тертці подрібнюємо цибулю та часник, додаємо в картоплю.
- З’єднуємо овочеву масу із фаршем. Додаємо яйця, сіль та ретельно перемішуємо.
- В отриману масу додаємо манну крупу, змішуємо і залишаємо на 20 хвилин до набухання.
- У сковороді розігріваємо олію. Ложкою викладаємо невеликі котлети та обсмажуємо по 5 хвилин із кожного боку під кришкою.
Подаємо котлети зі смачним картопляним пюре. Смачного!