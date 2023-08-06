Мама Клопотенко рекомендує: без таких маринованих буряків не обійдеться жоден борщ

Справжня українська закуска

Якщо ви вже пробували маринувати помідори, закрили хрусткі огірки, то саме час освоювати нові рецепти. Ви знали, що буряки теж можна законсервувати?

Особливо смачно виходить зберігати буряки за рецептом мами шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Таку закуску можна потім класти в салати та борщ, додавати у сендвічі. Хоча буряки можна маринувати різними способами, краще це зробити цілими – потім можна нарізати, як вам заманеться. Тому для цього рецепту беріть дрібні буряки, які легко помістяться в банку. Спробуємо?

Як приготувати маринований буряк

Інгредієнти:

5 кг буряків;

6 горошин запашного перцю;

6 перців горошком;

3 лаврові листи;

2 л води;

4 ст. солі;

2 ст. цукру;

4 ст. оцту 9%.

Спосіб приготування:

Буряк помийте, покладіть у каструлю, залийте водою та варіть 50 хвилин. Готові буряки витягніть з води, охолодіть і очистьте від шкірки. Простерилізуйте банки та кришки зручним способом. Розкладіть буряки по банках, додайте в кожен лавровий лист, 2 горошини запашного перцю і 2 горошкового перцю. Для приготування маринаду налийте каструлю у воду, додайте сіль, цукор та оцет. Дайте закипіти, проваріть 2 хвилини та розлийте по банках. Накрийте банки кришками, поставте в каструлю з тканиною на дні та залийте в неї воду до середини банки або по плічка. Доведіть воду до кипіння, зменште вогонь та стерилізуйте банки 20 хвилин. Банки закрутіть, переверніть та залиште на день.

При зберіганні маринованих буряків дотримуйтесь певних правил. Так ви збережете улюблену закуску на довгий час.