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Медові мочені яблука вдома: перевірений рецепт

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Дуже смачна заготівля на зиму
Дуже смачна заготівля на зиму. Фото Коліжанка

За цим рецептом яблука виходять дуже смачними, з чіткими медовими нотками

Ми розповідали, як закрити на зиму квашені огірки — ті, які на смак, наче з бочки. Але квасити можна не лише огірки. Популярним є такий спосіб заготівлі яблук.

Квашені яблука, або, як їх ще називають, мочені — яблука, приготовані способом молочнокислого бродіння. Рецептом поділились на порталі "Коліжанка".

Інгредієнти:

  • яблука (тверді сорти)
  • холодна вода — 5 літрів
  • сіль — 100 г
  • мед — 200 г
  • цукор — 200 г
  • Покласти в кожну банку:
  • кориця — паличка
  • гвоздика — 2-3 шт.
  • перець горошком — 5 шт.

Спосіб приготування:

  1. Яблука складаємо в чисті банки, намагаючись підібрати плоди так, щоб їх влізло якомога більше. Всі порожнечі, які залишаються, заповнюємо половинками. Якщо яблука великі, то їх можна всі порізати навпіл.
  2. У кожну банку додаємо паличку кориці, 2 гвоздички, перець. Паралельно можна зайнятись розсолом.
  3. У 5 літрах звичайної холодної води розводимо 200 грамів меду, 200 грамів цукру та 100 грамів солі. Гарненько все перемішуємо — повинен вийти однорідний розчин.
  4. Цим розсолом заливаємо яблука. Накриваємо банки пластиковими кришками і залишаємо їх на кухні на 4 дні.
  5. Потім — переносимо банки на холодний балкон або в підвал. Яблука повинні простояти хоча б місяць.

Якщо в процесі зберігання ви помітили, що розсолу поменшало, долийте трохи солодкої води. Якщо розсіл злегка помутнів — це нормально. Також ми розповідали, як приготувати смачні п’яні помідори.

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#Рецепт #Яблука #Консервація #консервація на зиму