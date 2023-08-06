Медові мочені яблука вдома: перевірений рецепт

За цим рецептом яблука виходять дуже смачними, з чіткими медовими нотками

Ми розповідали, як закрити на зиму квашені огірки — ті, які на смак, наче з бочки. Але квасити можна не лише огірки. Популярним є такий спосіб заготівлі яблук.

Квашені яблука, або, як їх ще називають, мочені — яблука, приготовані способом молочнокислого бродіння. Рецептом поділились на порталі "Коліжанка".

Інгредієнти:

яблука (тверді сорти)

холодна вода — 5 літрів

сіль — 100 г

мед — 200 г

цукор — 200 г

Покласти в кожну банку:

кориця — паличка

гвоздика — 2-3 шт.

перець горошком — 5 шт.

Спосіб приготування:

Яблука складаємо в чисті банки, намагаючись підібрати плоди так, щоб їх влізло якомога більше. Всі порожнечі, які залишаються, заповнюємо половинками. Якщо яблука великі, то їх можна всі порізати навпіл. У кожну банку додаємо паличку кориці, 2 гвоздички, перець. Паралельно можна зайнятись розсолом. У 5 літрах звичайної холодної води розводимо 200 грамів меду, 200 грамів цукру та 100 грамів солі. Гарненько все перемішуємо — повинен вийти однорідний розчин. Цим розсолом заливаємо яблука. Накриваємо банки пластиковими кришками і залишаємо їх на кухні на 4 дні. Потім — переносимо банки на холодний балкон або в підвал. Яблука повинні простояти хоча б місяць.

Якщо в процесі зберігання ви помітили, що розсолу поменшало, долийте трохи солодкої води. Якщо розсіл злегка помутнів — це нормально. Також ми розповідали, як приготувати смачні п’яні помідори.