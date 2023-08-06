Медові мочені яблука вдома: перевірений рецепт
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За цим рецептом яблука виходять дуже смачними, з чіткими медовими нотками
Ми розповідали, як закрити на зиму квашені огірки — ті, які на смак, наче з бочки. Але квасити можна не лише огірки. Популярним є такий спосіб заготівлі яблук.
Квашені яблука, або, як їх ще називають, мочені — яблука, приготовані способом молочнокислого бродіння. Рецептом поділились на порталі "Коліжанка".
Інгредієнти:
- яблука (тверді сорти)
- холодна вода — 5 літрів
- сіль — 100 г
- мед — 200 г
- цукор — 200 г
- Покласти в кожну банку:
- кориця — паличка
- гвоздика — 2-3 шт.
- перець горошком — 5 шт.
Спосіб приготування:
- Яблука складаємо в чисті банки, намагаючись підібрати плоди так, щоб їх влізло якомога більше. Всі порожнечі, які залишаються, заповнюємо половинками. Якщо яблука великі, то їх можна всі порізати навпіл.
- У кожну банку додаємо паличку кориці, 2 гвоздички, перець. Паралельно можна зайнятись розсолом.
- У 5 літрах звичайної холодної води розводимо 200 грамів меду, 200 грамів цукру та 100 грамів солі. Гарненько все перемішуємо — повинен вийти однорідний розчин.
- Цим розсолом заливаємо яблука. Накриваємо банки пластиковими кришками і залишаємо їх на кухні на 4 дні.
- Потім — переносимо банки на холодний балкон або в підвал. Яблука повинні простояти хоча б місяць.
Якщо в процесі зберігання ви помітили, що розсолу поменшало, долийте трохи солодкої води. Якщо розсіл злегка помутнів — це нормально. Також ми розповідали, як приготувати смачні п’яні помідори.