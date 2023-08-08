Пісна страва з картоплі, якою наїсться вся сім’я: давній український рецепт
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Це чудовий варіант пісного обіду або вечері
Поєднання картоплі з кисломолочним сиром — класичне в українській кухні. Якщо ви вже готували смачні зрази з сиром, вам точно сподобаються штурханці.
Відновленим рецептом цієї давньої української страви поділився відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Штурханці виходять дуже смачними та ситними.
Інгредієнти:
- 250 г картоплі
- 50 мл молока
- 1 яйце
- дрібка солі
- 5 ст. л. кукурудзяного крохмалю (+3 ст. л. для посипки)
- 50 г вершкового масла
Для начинки:
- 100 г кисломолочного сиру
- сухий кріп
- 1 зубчик часнику
- сіль до смаку
Спосіб приготування:
- Відварюємо картоплю. Переминаємо її в пюре, додаємо 5 столових ложок крохмалю та яйце. Замішуємо тісто. В процесі додаємо трохи вершкового масла.
- З цього тіста формуємо кульки. Переходимо до начинки.
- Змішуємо сир з кропом та часником. Кожну кульку з тіста розминаємо у плаский коржик. Вкладаємо всередину трохи начинки та защипуємо.
- За формою штурханці схожі на довгі котлети чи вареники. Паралельно ставимо кип’ятитись підсолену воду.
- Відварюємо штурханці воді 2-3 хвилини. Викладаємо на тарілку.
Страва виходить ситною та смачною. Також ми ділились рецептом соковитих мазуриків.