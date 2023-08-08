Пісна страва з картоплі, якою наїсться вся сім’я: давній український рецепт

Це чудовий варіант пісного обіду або вечері

Поєднання картоплі з кисломолочним сиром — класичне в українській кухні. Якщо ви вже готували смачні зрази з сиром, вам точно сподобаються штурханці.

Відновленим рецептом цієї давньої української страви поділився відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Штурханці виходять дуже смачними та ситними.

Інгредієнти:

250 г картоплі

50 мл молока

1 яйце

дрібка солі

5 ст. л. кукурудзяного крохмалю (+3 ст. л. для посипки)

50 г вершкового масла

Для начинки:

100 г кисломолочного сиру

сухий кріп

1 зубчик часнику

сіль до смаку

Спосіб приготування:

Відварюємо картоплю. Переминаємо її в пюре, додаємо 5 столових ложок крохмалю та яйце. Замішуємо тісто. В процесі додаємо трохи вершкового масла. З цього тіста формуємо кульки. Переходимо до начинки. Змішуємо сир з кропом та часником. Кожну кульку з тіста розминаємо у плаский коржик. Вкладаємо всередину трохи начинки та защипуємо. За формою штурханці схожі на довгі котлети чи вареники. Паралельно ставимо кип’ятитись підсолену воду. Відварюємо штурханці воді 2-3 хвилини. Викладаємо на тарілку.

Страва виходить ситною та смачною. Також ми ділились рецептом соковитих мазуриків.