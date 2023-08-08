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Пісна страва з картоплі, якою наїсться вся сім’я: давній український рецепт

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Страва виходить надзвичайно ситною та смачною
Страва виходить надзвичайно ситною та смачною. Фото klopotenko.com

Це чудовий варіант пісного обіду або вечері

Поєднання картоплі з кисломолочним сиром — класичне в українській кухні. Якщо ви вже готували смачні зрази з сиром, вам точно сподобаються штурханці.

Відновленим рецептом цієї давньої української страви поділився відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Штурханці виходять дуже смачними та ситними.

Інгредієнти:

  • 250 г картоплі
  • 50 мл молока
  • 1 яйце
  • дрібка солі
  • 5 ст. л. кукурудзяного крохмалю (+3 ст. л. для посипки)
  • 50 г вершкового масла

Для начинки:

  • 100 г кисломолочного сиру
  • сухий кріп
  • 1 зубчик часнику
  • сіль до смаку

Спосіб приготування:

  1. Відварюємо картоплю. Переминаємо її в пюре, додаємо 5 столових ложок крохмалю та яйце. Замішуємо тісто. В процесі додаємо трохи вершкового масла.
  2. З цього тіста формуємо кульки. Переходимо до начинки.
  3. Змішуємо сир з кропом та часником. Кожну кульку з тіста розминаємо у плаский коржик. Вкладаємо всередину трохи начинки та защипуємо.
  4. За формою штурханці схожі на довгі котлети чи вареники. Паралельно ставимо кип’ятитись підсолену воду.
  5. Відварюємо штурханці воді 2-3 хвилини. Викладаємо на тарілку.

Страва виходить ситною та смачною. Також ми ділились рецептом соковитих мазуриків.

Теги:
#Рецепт #Сир #Картопля #Євген Клопотенко