Так люблять їсти шашлик грузини: рецепт ароматного соусу до м’яса

Без нього не обійдеться жоден пікнік

Літо – це час відпочинку на природі та ароматного шашлику. Слід цим скористатися сезоном і взяти на замітку рецепт смачного соусу.

"Це Смак" ділиться секретом такого соусу, який так люблять у Грузії. У цьому рецепті ви відчуєте нотку грузинської зелені, гостроти та насиченості. Відтворити таку смакоту легко за допомогою простих продуктів.

Як приготувати ароматний соус до шашлику.

Інгредієнти на 10 порцій:

помідор – 500 г;

цибуля – 1 шт.;

кріп — 0,5 пуч.;

петрушка — 0,5 пуч.;

базилік — 0,5 пуч.;

кінза — 0,5 пуч.;

часник — 5 зуб.;

червоний перець – 1 шт.;

соняшникова олія – 100 мл;

сіль, цукор, оцет, чорний перець (мелений) – на свій смак.

Спосіб приготування:

Помідори помийте, обдайте окропом, зніміть шкірку і поріжте великими шматочками. Цибулю наріжте дрібними кубиками. Складіть її в банку і залийте наполовину розведеною оцтом водою, струсіть і залиште маринуватися. Помідори викладіть у сковороду з олією, тушкуйте до стану соусу і протріть через сито. Якщо страва вийшла занадто густою, розбавте її водою. Перець поріжте дрібними шматочками, перемішайте із сіллю, цукром та оцтом, додайте до помідорів. На вогні додайте товчений або перетертий із сіллю часник та спеції на свій смак. Накрийте кришкою та дайте настоятися. Потім додайте дрібно нарізану зелень і мариновану цибулю.

Соус готовий. Ви можете подавати його відразу в готовий шашлик, а можете відправити на деякий час до холодильника для більш насиченого смаку.