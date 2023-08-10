Так люблять їсти шашлик грузини: рецепт ароматного соусу до м’яса
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Без нього не обійдеться жоден пікнік
Літо – це час відпочинку на природі та ароматного шашлику. Слід цим скористатися сезоном і взяти на замітку рецепт смачного соусу.
"Це Смак" ділиться секретом такого соусу, який так люблять у Грузії. У цьому рецепті ви відчуєте нотку грузинської зелені, гостроти та насиченості. Відтворити таку смакоту легко за допомогою простих продуктів.
Як приготувати ароматний соус до шашлику.
Інгредієнти на 10 порцій:
- помідор – 500 г;
- цибуля – 1 шт.;
- кріп — 0,5 пуч.;
- петрушка — 0,5 пуч.;
- базилік — 0,5 пуч.;
- кінза — 0,5 пуч.;
- часник — 5 зуб.;
- червоний перець – 1 шт.;
- соняшникова олія – 100 мл;
- сіль, цукор, оцет, чорний перець (мелений) – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Помідори помийте, обдайте окропом, зніміть шкірку і поріжте великими шматочками.
- Цибулю наріжте дрібними кубиками. Складіть її в банку і залийте наполовину розведеною оцтом водою, струсіть і залиште маринуватися.
- Помідори викладіть у сковороду з олією, тушкуйте до стану соусу і протріть через сито. Якщо страва вийшла занадто густою, розбавте її водою.
- Перець поріжте дрібними шматочками, перемішайте із сіллю, цукром та оцтом, додайте до помідорів.
- На вогні додайте товчений або перетертий із сіллю часник та спеції на свій смак. Накрийте кришкою та дайте настоятися. Потім додайте дрібно нарізану зелень і мариновану цибулю.
Соус готовий. Ви можете подавати його відразу в готовий шашлик, а можете відправити на деякий час до холодильника для більш насиченого смаку.