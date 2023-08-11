Такі баклажани люблять в Італії: спробуйте – та інших не захочете

Мінімум інгредієнтів – максимум смаку

Баклажани – це диво-овочі. Приготовлені з них страви завжди смачні та незвичайні, починаючи з найсмачніших кексів і закінчуючи міні-піцами.

А бажаєте знати, як їсти баклажани в Італії? Shuba розповідає, що їх запікають із пармезаном. В результаті багата на смак страва, яку можна поставити на святковий стіл.

Як приготувати запечені баклажани з пармезаном

Інгредієнти на 8 порцій:

баклажан — 2 шт.;

сіль — 7 г;

оливкова олія — 12 мл;

часник, зубчики — 2 шт.;

консервовані томати у власному соку — 500 г;

перець чорний мелений — до свого смаку;

панірувальні сухарі — 250 г;

пармезан тертий – 100 г;

борошно пшеничне — 150 г;

яйця курячі — 4 шт.;

моцарела — 500 г.

Спосіб приготування:

Баклажани наріжте кружальцями, розкладіть на деку, посипте сіллю і залиште на деякий час. Підготуйте всі інгредієнти, збийте яйця, подрібніть часник, помістіть сипучі компоненти в окремі місткості. У каструлю влийте оливкову олію і додайте подрібнений часник, потримайте хвилину на середньому вогні, безперервно помішуючи. До суміші додайте томати, розімніть їх, поступово змішуючи з часниковою сумішшю. Потримайте на слабкому вогні 15 хвилин і заберіть з гарячої конфорки. Розігрійте духовку до 220 градусів і встановіть посередині решітку. Деко змастіть олією. У глибокій мисці змішайте панірувальні сухарі з тертим сиром. В іншій мисці підготуйте борошно. Обмочуйте кожен кружок баклажанів у миску з борошном, яйцями, паніруванням та укладайте на деко. Бризніть трохи оливкової олії поверх кружечків. Запікайте баклажани 15 хвилин, поки не зарум'яняться. На дно форми налийте томатний сік, викладіть третину баклажанів таким чином, щоб вони втопилися в томатному соку. Додайте моцарелу, присипте пармезаном. Сформуйте наступний шар, поливаючи соком. Продовжуйте, доки не закінчаться інгредієнти. Надішліть баклажани в духовку на 35 хвилин. Перед подачею на стіл дайте страві трохи охолонути. За бажання прикрасьте ваші запечені баклажани гілочкою базиліка.

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