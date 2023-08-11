Такі баклажани люблять в Італії: спробуйте – та інших не захочете
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Мінімум інгредієнтів – максимум смаку
Баклажани – це диво-овочі. Приготовлені з них страви завжди смачні та незвичайні, починаючи з найсмачніших кексів і закінчуючи міні-піцами.
А бажаєте знати, як їсти баклажани в Італії? Shuba розповідає, що їх запікають із пармезаном. В результаті багата на смак страва, яку можна поставити на святковий стіл.
Як приготувати запечені баклажани з пармезаном
Інгредієнти на 8 порцій:
- баклажан — 2 шт.;
- сіль — 7 г;
- оливкова олія — 12 мл;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- консервовані томати у власному соку — 500 г;
- перець чорний мелений — до свого смаку;
- панірувальні сухарі — 250 г;
- пармезан тертий – 100 г;
- борошно пшеничне — 150 г;
- яйця курячі — 4 шт.;
- моцарела — 500 г.
Спосіб приготування:
- Баклажани наріжте кружальцями, розкладіть на деку, посипте сіллю і залиште на деякий час.
- Підготуйте всі інгредієнти, збийте яйця, подрібніть часник, помістіть сипучі компоненти в окремі місткості.
- У каструлю влийте оливкову олію і додайте подрібнений часник, потримайте хвилину на середньому вогні, безперервно помішуючи. До суміші додайте томати, розімніть їх, поступово змішуючи з часниковою сумішшю. Потримайте на слабкому вогні 15 хвилин і заберіть з гарячої конфорки.
- Розігрійте духовку до 220 градусів і встановіть посередині решітку. Деко змастіть олією.
- У глибокій мисці змішайте панірувальні сухарі з тертим сиром. В іншій мисці підготуйте борошно.
- Обмочуйте кожен кружок баклажанів у миску з борошном, яйцями, паніруванням та укладайте на деко. Бризніть трохи оливкової олії поверх кружечків. Запікайте баклажани 15 хвилин, поки не зарум'яняться.
- На дно форми налийте томатний сік, викладіть третину баклажанів таким чином, щоб вони втопилися в томатному соку. Додайте моцарелу, присипте пармезаном.
- Сформуйте наступний шар, поливаючи соком. Продовжуйте, доки не закінчаться інгредієнти. Надішліть баклажани в духовку на 35 хвилин.
- Перед подачею на стіл дайте страві трохи охолонути. За бажання прикрасьте ваші запечені баклажани гілочкою базиліка.
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