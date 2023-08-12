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Ці помідори взимку з’їдять першими: рецепт без оцту, лимонної кислоти та стерилізації

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Простий та корисний спосіб замаринувати помідори на зиму
Простий та корисний спосіб замаринувати помідори на зиму. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Скільки не закриєте — все буде мало

Можна нескінченно експериментувати зі смаком маринованих помідорів, але в шафі завжди має бути баночка за класичним рецептом – без оцту, лимонної кислоти та стерилізації. Ось ми вирішили поділитися ним.

Такі помідори від "Школи життя" – не лише чудова закуска до інших страв. Їх також можна використовувати і для супів, засмажок та соусів. Бо взимку без цього рецепту – нікуди!

Як приготувати помідори без оцту, лимонної кислоти та стерилізації.

Інгредієнти на 3 банки по 1 л.:

  • помідори – 1,5 кг;
  • солодкий перець – 1 шт.

На кожну літрову банку:

  • парасольки кропу – 2 шт.;
  • часник – 2 зубчики;
  • гострий чилі перчик – 1 шт. (за бажанням).

Для розсолу на 1л. води:

  • вода – 1 л.;
  • сіль – 1 ст. без гірки;
  • цукор – 3 ст. без гірки.

Спосіб приготування:

  1. У кожну суху банку кладемо по парасольці кропу і з пари зубчиків нарізаного пластинами часнику.
  2. Помідори миємо, розколюємо зубочисткою в області плодоніжки та укладаємо до половини кожної банки. Зверху кладемо нарізаний великими кубиками солодкий перець та кілька перцевих кілець чилі.
  3. У кожну банку додатково відправляємо парасольку кропу, заливаємо окропом, прикриваємо кришками та залишаємо на 20 хвилин.
  4. Через зазначений час зливаємо воду в каструлю, додаємо цукор, сіль, доводимо до кипіння та розчинення солі та цукру і знімаємо з вогню.
  5. Розливаємо гарячий розсіл по банках, щільно закручуємо кришками, укутуємо в ковдру і залишаємо на ніч до охолодження. Такі помідори можна зберігати навіть за кімнатної температури.

Спробуйте ще помідори в запашному маринаді за рецептом "Телеграфа" та зимуйте смачно! Смачного!

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