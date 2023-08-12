Ці помідори взимку з’їдять першими: рецепт без оцту, лимонної кислоти та стерилізації
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Скільки не закриєте — все буде мало
Можна нескінченно експериментувати зі смаком маринованих помідорів, але в шафі завжди має бути баночка за класичним рецептом – без оцту, лимонної кислоти та стерилізації. Ось ми вирішили поділитися ним.
Такі помідори від "Школи життя" – не лише чудова закуска до інших страв. Їх також можна використовувати і для супів, засмажок та соусів. Бо взимку без цього рецепту – нікуди!
Як приготувати помідори без оцту, лимонної кислоти та стерилізації.
Інгредієнти на 3 банки по 1 л.:
- помідори – 1,5 кг;
- солодкий перець – 1 шт.
На кожну літрову банку:
- парасольки кропу – 2 шт.;
- часник – 2 зубчики;
- гострий чилі перчик – 1 шт. (за бажанням).
Для розсолу на 1л. води:
- вода – 1 л.;
- сіль – 1 ст. без гірки;
- цукор – 3 ст. без гірки.
Спосіб приготування:
- У кожну суху банку кладемо по парасольці кропу і з пари зубчиків нарізаного пластинами часнику.
- Помідори миємо, розколюємо зубочисткою в області плодоніжки та укладаємо до половини кожної банки. Зверху кладемо нарізаний великими кубиками солодкий перець та кілька перцевих кілець чилі.
- У кожну банку додатково відправляємо парасольку кропу, заливаємо окропом, прикриваємо кришками та залишаємо на 20 хвилин.
- Через зазначений час зливаємо воду в каструлю, додаємо цукор, сіль, доводимо до кипіння та розчинення солі та цукру і знімаємо з вогню.
- Розливаємо гарячий розсіл по банках, щільно закручуємо кришками, укутуємо в ковдру і залишаємо на ніч до охолодження. Такі помідори можна зберігати навіть за кімнатної температури.
Спробуйте ще помідори в запашному маринаді за рецептом "Телеграфа" та зимуйте смачно! Смачного!