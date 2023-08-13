Цей рецепт догодить усім: як законсервувати огірки з помідорами

Це реально: огірки та помідори можливо закрити разом

Ох, як же складно догодити всім близьким відразу — хтось взимку любить поласувати незвичайними помідорами, а хтось похрумтіти смачними огірками. Чи є такий рецепт закрутки, яка підійде всім одразу? Так, ми знайшли саме таку.

Ця закуска з консервованих огірків з помідорами за рецептом Shuba гарна і для любителів помідорів, і для огірків. Вона не тільки унікальна на смак, а й виглядає приголомшливо – овочі викладаються шарами у пікантному маринаді.

Як законсервувати огірки з помідорами

Інгредієнти на 4 порції:

огірок — 500 г;

томати — 500 г;

сіль — 30 г;

цукор — 60 г;

перець чорний, горошок – 6 шт.;

оцет — 80 мл;

лавровий лист — 2 шт.;

вишня, листя — 2 шт.;

кріп, парасольки — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Промийте та обсушіть зелень та овочі. На дно стерилізованих банок покладіть прянощі, потім покладіть до половини огірки, а зверху помідори. Овочі залийте окропом, прикрийте кришками та залиште на 10 хвилин. Злийте воду з овочів у каструлю. Додайте сіль, цукор, закип’ятіть, залийте овочі та залиште на 5 хвилин. Злийте маринад в каструлю, доведіть до кипіння, долийте 60 мл води та заправіть оцтом. Киплячим маринадом залийте овочі у банку. Герметично закрийте кришками та зберігайте в прохолодному місці.

Під час підготовки запасів на зиму керуйтеся хитрощами від "Телеграфа" про те, які огірки найкраще підходять для консервування. Саме так ваша закуска буде ідеальною.