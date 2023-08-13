Цей рецепт догодить усім: як законсервувати огірки з помідорами
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Це реально: огірки та помідори можливо закрити разом
Ох, як же складно догодити всім близьким відразу — хтось взимку любить поласувати незвичайними помідорами, а хтось похрумтіти смачними огірками. Чи є такий рецепт закрутки, яка підійде всім одразу? Так, ми знайшли саме таку.
Ця закуска з консервованих огірків з помідорами за рецептом Shuba гарна і для любителів помідорів, і для огірків. Вона не тільки унікальна на смак, а й виглядає приголомшливо – овочі викладаються шарами у пікантному маринаді.
Як законсервувати огірки з помідорами
Інгредієнти на 4 порції:
- огірок — 500 г;
- томати — 500 г;
- сіль — 30 г;
- цукор — 60 г;
- перець чорний, горошок – 6 шт.;
- оцет — 80 мл;
- лавровий лист — 2 шт.;
- вишня, листя — 2 шт.;
- кріп, парасольки — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Промийте та обсушіть зелень та овочі.
- На дно стерилізованих банок покладіть прянощі, потім покладіть до половини огірки, а зверху помідори. Овочі залийте окропом, прикрийте кришками та залиште на 10 хвилин.
- Злийте воду з овочів у каструлю. Додайте сіль, цукор, закип’ятіть, залийте овочі та залиште на 5 хвилин.
- Злийте маринад в каструлю, доведіть до кипіння, долийте 60 мл води та заправіть оцтом. Киплячим маринадом залийте овочі у банку. Герметично закрийте кришками та зберігайте в прохолодному місці.
Під час підготовки запасів на зиму керуйтеся хитрощами від "Телеграфа" про те, які огірки найкраще підходять для консервування. Саме так ваша закуска буде ідеальною.