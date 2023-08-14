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Навіщо засовувати в банку сіно: незвичайний рецепт консервованих огірків від шеф-кухаря

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайні та пікантні огірки із сіном
Незвичайні та пікантні огірки із сіном. Фото Depositphotos

Близькі спочатку здивуються, але потім з’їдять усі

Якщо ви відкриєте баночку огірків, навряд чи хтось зможе пройти повз і не з’їсти бодай один. Ми вже з вами куштували незвичайні рецепти, а сьогодні замаринуємо огірки з сіном.

Шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, що саме сіно надасть невеликий післясмак трав та чудовий аромат. Для рецепту він використовував звичайне сіно, яким годують тварин та продають у зоомагазинах. Сіль необхідно використовувати виключно кам’яну. Спробуємо такий незвичайний рецепт?

Як приготувати огірки з сіном

Інгредієнти:

  • 1 кг огірків;
  • 5 зубчиків часнику;
  • 6 горошин чорного перцю;
  • 2 бутони гвоздики
  • 4 лаврові листи;
  • 2 ст. л. солі;
  • 2 ст. л. цукру;
  • 1 л води;
  • 1 пучок сіна;
  • 2 ст. л. оцту
  • парасольки кропу, листя вишні, смородини – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. У великій мисці замочіть огірки на 2-3 години – це допоможе видалити нітрати та зробіть огірки хрусткими. Після цього зріжте кінчики з усіх огірків.
  2. Простерилізуйте банки зручним для вас способом. На дно кожної банки викладіть пучок сіна, листя смородини чи вишні та парасольки кропу.
  3. Складайте огірки, перекладаючи спеціями: 5 зубчиків часнику, 6 горошин чорного перцю, 2 бутони гвоздики та 4 лаврові листи.
  4. Залийте огірки 2 л окропу, накрийте кришкою та дайте постояти 5 хвилин, потім злийте воду. Закип’ятіть ще 1 л води, знову залийте в банку з огірками і залиште ще на 15 хвилин. Через вказаний час злийте воду з банки в сотейник.
  5. Додайте у воду сіль та цукор, доведіть до кипіння та повного розчинення. Додайте оцет і зніміть з вогню. Залийте в банки, закупорте і дайте охолонути. Потім поставте у прохолодне місце.

Якщо ви любите незвичайні рецепти, спробуйте огірки з виноградом за рецептом "Телеграфа". Готуйте із задоволенням та різноманітністю!

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#Рецепт #Огірки #Євген Клопотенко #Готуємо вдома