Навіщо засовувати в банку сіно: незвичайний рецепт консервованих огірків від шеф-кухаря

Близькі спочатку здивуються, але потім з’їдять усі

Якщо ви відкриєте баночку огірків, навряд чи хтось зможе пройти повз і не з’їсти бодай один. Ми вже з вами куштували незвичайні рецепти, а сьогодні замаринуємо огірки з сіном.

Шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, що саме сіно надасть невеликий післясмак трав та чудовий аромат. Для рецепту він використовував звичайне сіно, яким годують тварин та продають у зоомагазинах. Сіль необхідно використовувати виключно кам’яну. Спробуємо такий незвичайний рецепт?

Як приготувати огірки з сіном

Інгредієнти:

1 кг огірків;

5 зубчиків часнику;

6 горошин чорного перцю;

2 бутони гвоздики

4 лаврові листи;

2 ст. л. солі;

2 ст. л. цукру;

1 л води;

1 пучок сіна;

2 ст. л. оцту

парасольки кропу, листя вишні, смородини – на свій смак.

Спосіб приготування:

У великій мисці замочіть огірки на 2-3 години – це допоможе видалити нітрати та зробіть огірки хрусткими. Після цього зріжте кінчики з усіх огірків. Простерилізуйте банки зручним для вас способом. На дно кожної банки викладіть пучок сіна, листя смородини чи вишні та парасольки кропу. Складайте огірки, перекладаючи спеціями: 5 зубчиків часнику, 6 горошин чорного перцю, 2 бутони гвоздики та 4 лаврові листи. Залийте огірки 2 л окропу, накрийте кришкою та дайте постояти 5 хвилин, потім злийте воду. Закип’ятіть ще 1 л води, знову залийте в банку з огірками і залиште ще на 15 хвилин. Через вказаний час злийте воду з банки в сотейник. Додайте у воду сіль та цукор, доведіть до кипіння та повного розчинення. Додайте оцет і зніміть з вогню. Залийте в банки, закупорте і дайте охолонути. Потім поставте у прохолодне місце.

Якщо ви любите незвичайні рецепти, спробуйте огірки з виноградом за рецептом "Телеграфа". Готуйте із задоволенням та різноманітністю!