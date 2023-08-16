Тільки не з’їжте свої пальці: приголомшливий рецепт пиріжків до Яблучного Спасу
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Без цього рецепта не обійдетесь!
У суботу, 19 серпня, в Україні відзначається Свято перших плодів — Яблучний Спас. Саме у це свято дозволялося скуштувати плоди з перших урожаїв, цього ж дня починали їсти яблука та готувати з них різноманітні страви.
Найпопулярніша випічка на Яблучний Спас – це пиріжки з яблуками. Їх готують уже давно, але страва не втратила популярності з часом. Тим більше пиріжки за рецептом Food Oboz вийдуть смачними, ніжними та повітряними!
Як приготувати пиріжки з яблуками
Інгредієнти:
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 120 г;
- молоко — 250 мл;
- сухі дріжджі — 6 г;
- масло вершкове — 100 г;
- пшеничне борошно — 600 г;
- сіль — 0.5 ч. л.;
- ванільний цукор — 8 г;
- яблука — 1.3 кг.;
- цукор — 4 ст. л.;
- кориця, цедра лимона — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Для опари змішайте сухі дріжджі та цукор, туди ж відправте 125 мл теплого молока. Туди ж додайте 4 ст. л. борошна. Перемішайте, накрийте плівкою і залиште в теплому місці на годину — півтори.
- В окремій мисці змішайте цукор, ванільний цукор і сіль, вбийте яйця і збийте вінчиком. Додайте масу в опару, туди ж відправте залишок молока.
- Розтопіть вершкове масло, додайте в опару і перемішайте.
- В масу додайте залишок борошна і замісіть тісто таким чином, щоб повітря з нього все вийшло. Накрийте харчовою плівкою і залиште у теплому місці на 2.5 – 3 години.
- Для начинки очистьте яблука від шкірки, видаліть серцевину та наріжте м'якуш на шматочки. Обсмажте їх із цукром та вершковим маслом до золотистої скоринки.
- З тіста, що піднялось, сформуйте окремі порції — всього має вийти 23 пиріжки. Кожен розкотіть, додайте начинку з яблук, загорніть і склейте краї. За бажанням начинку можна додати корицю. Залишіть їх на 20 хвилин, щоб тісто розправилося та піднялося
- Змастіть пиріжки жовтком і поставте в духовку на 30-35 хвилин при 180 градусах.
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