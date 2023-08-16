Тільки не з’їжте свої пальці: приголомшливий рецепт пиріжків до Яблучного Спасу

Без цього рецепта не обійдетесь!

У суботу, 19 серпня, в Україні відзначається Свято перших плодів — Яблучний Спас. Саме у це свято дозволялося скуштувати плоди з перших урожаїв, цього ж дня починали їсти яблука та готувати з них різноманітні страви.

Найпопулярніша випічка на Яблучний Спас – це пиріжки з яблуками. Їх готують уже давно, але страва не втратила популярності з часом. Тим більше пиріжки за рецептом Food Oboz вийдуть смачними, ніжними та повітряними!

Як приготувати пиріжки з яблуками

Інгредієнти:

яйця — 2 шт.;

цукор — 120 г;

молоко — 250 мл;

сухі дріжджі — 6 г;

масло вершкове — 100 г;

пшеничне борошно — 600 г;

сіль — 0.5 ч. л.;

ванільний цукор — 8 г;

яблука — 1.3 кг.;

цукор — 4 ст. л.;

кориця, цедра лимона — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Для опари змішайте сухі дріжджі та цукор, туди ж відправте 125 мл теплого молока. Туди ж додайте 4 ст. л. борошна. Перемішайте, накрийте плівкою і залиште в теплому місці на годину — півтори. В окремій мисці змішайте цукор, ванільний цукор і сіль, вбийте яйця і збийте вінчиком. Додайте масу в опару, туди ж відправте залишок молока. Розтопіть вершкове масло, додайте в опару і перемішайте. В масу додайте залишок борошна і замісіть тісто таким чином, щоб повітря з нього все вийшло. Накрийте харчовою плівкою і залиште у теплому місці на 2.5 – 3 години. Для начинки очистьте яблука від шкірки, видаліть серцевину та наріжте м'якуш на шматочки. Обсмажте їх із цукром та вершковим маслом до золотистої скоринки. З тіста, що піднялось, сформуйте окремі порції — всього має вийти 23 пиріжки. Кожен розкотіть, додайте начинку з яблук, загорніть і склейте краї. За бажанням начинку можна додати корицю. Залишіть їх на 20 хвилин, щоб тісто розправилося та піднялося Змастіть пиріжки жовтком і поставте в духовку на 30-35 хвилин при 180 градусах.

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