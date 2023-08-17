Почастуйте цими пиріжками з яблуками друзів — і вони повернуться по добавку

Така смакота сподобається всім без винятку

Не за горами Свято перших плодів — Яблучний Спас. Традиційно його відзначають 19 серпня та готують різноманітні страви з яблуками.

Сьогодні пропонуємо посмажити пиріжки з яблуками за рецептом "УНІАН". Приготуйте їх до свята — і абсолютно всі близькі та друзі проситимуть цю страву постійно.

Як приготувати пиріжки з яблуками

Інгредієнти

Для тіста:

борошно — близько 600 г;

тепла сироватка — 0,5 л;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 0,5 ч.л.;

дріжджі (сухі) — 1 ст. л.;

олія — 6 ст. л.

Для начинки:

яблуко — 500 г;

цукор — 100 г;

вода — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

У сироватку додайте сіль, цукор, дріжджі та борошно, замісіть некруте тісто. Вимісіть, покладіть в поліетиленовий пакет і приберіть в холодильник на 1 годину. Для начинки помийте яблука, видаліть із них серцевину. М’якуш наріжте скибочками, складіть в каструлю, пересипаючи цукром. Додайте воду і тушкуйте на слабкому вогні, поки маса не стане густою. Охолодіть. Тісто викладіть на стіл, розділіть його на смужки, розріжте на однакові шматочки та сформуйте кульки. У кожну кульку покладіть трохи начинки та зліпите пиріжки. Смажте їх на олії на середньому вогні до рум’яної скоринки.

Яблука для смажених пиріжків вибирайте за порадами "Телеграфа". Ваша випічка вийде ідеальною!