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Почастуйте цими пиріжками з яблуками друзів — і вони повернуться по добавку

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі смажені пиріжки з яблуками готувати неймовірно просто
Такі смажені пиріжки з яблуками готувати неймовірно просто. Фото babusyni-retsepty

Така смакота сподобається всім без винятку

Не за горами Свято перших плодів — Яблучний Спас. Традиційно його відзначають 19 серпня та готують різноманітні страви з яблуками.

Сьогодні пропонуємо посмажити пиріжки з яблуками за рецептом "УНІАН". Приготуйте їх до свята — і абсолютно всі близькі та друзі проситимуть цю страву постійно.

Як приготувати пиріжки з яблуками

Інгредієнти

Для тіста:

  • борошно — близько 600 г;
  • тепла сироватка — 0,5 л;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 0,5 ч.л.;
  • дріжджі (сухі) — 1 ст. л.;
  • олія — 6 ст. л.

Для начинки:

  • яблуко — 500 г;
  • цукор — 100 г;
  • вода — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. У сироватку додайте сіль, цукор, дріжджі та борошно, замісіть некруте тісто. Вимісіть, покладіть в поліетиленовий пакет і приберіть в холодильник на 1 годину.
  2. Для начинки помийте яблука, видаліть із них серцевину. М’якуш наріжте скибочками, складіть в каструлю, пересипаючи цукром. Додайте воду і тушкуйте на слабкому вогні, поки маса не стане густою. Охолодіть.
  3. Тісто викладіть на стіл, розділіть його на смужки, розріжте на однакові шматочки та сформуйте кульки.
  4. У кожну кульку покладіть трохи начинки та зліпите пиріжки. Смажте їх на олії на середньому вогні до рум’яної скоринки.

Яблука для смажених пиріжків вибирайте за порадами "Телеграфа". Ваша випічка вийде ідеальною!

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