Ласуватиметеся через пару годин: такі мариновані огірки люблять у Польщі

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Літо – це завжди період консервації. Закрутка маринованих огірків — не виняток, адже це найулюбленіша закуска. Якщо дістати взимку баночку, відкрити і поставити на стіл, ніхто не зможе пройти повз — обов’язково дістане огірок і із задоволенням захрумтить.

А хочете дізнатися, як маринують огірки у Польщі? Блогер Smakoluk.ua в Instagram ділиться незвичайним рецептом такої закуски — з гірчицею та медом. Коли з’явиться бажання здивувати сім’ю незвичайною закускою, приготуйте їм такі незвичайні огірочки. Сім’я схаменеться тільки тоді, коли буде з’їдено останній. Ну що, похрустімо?

Як приготувати мариновані огірки з медом

Інгредієнти:

огірки — 500-600 г;

часник — 2 зуб.;

мед — 2 ч. л.;

кріп – 1-2 ст. л.;

червоний перець — 0,5 ч. л;

сіль — 1 ч. л.;

олія – 1 ст. л.;

гірчиця у зернах – 2 ч. л.;

оцет 9% — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Огірки наріжте кружальцями завтовшки приблизно 1 см. Додайте до огірків решту інгредієнтів, все добре перемішайте. Дайте настоятися 1-2 години. Готові огірки можна подавати на стіл і поїдати.

Цікавитесь, як маринують огірки в інших країнах? Спробуйте ще закуску по-фінськи за рецептом "Телеграфа" і ви будете здивовані!