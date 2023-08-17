Ласуватиметеся через пару годин: такі мариновані огірки люблять у Польщі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Швидко, смачно та просто!
Літо – це завжди період консервації. Закрутка маринованих огірків — не виняток, адже це найулюбленіша закуска. Якщо дістати взимку баночку, відкрити і поставити на стіл, ніхто не зможе пройти повз — обов’язково дістане огірок і із задоволенням захрумтить.
А хочете дізнатися, як маринують огірки у Польщі? Блогер Smakoluk.ua в Instagram ділиться незвичайним рецептом такої закуски — з гірчицею та медом. Коли з’явиться бажання здивувати сім’ю незвичайною закускою, приготуйте їм такі незвичайні огірочки. Сім’я схаменеться тільки тоді, коли буде з’їдено останній. Ну що, похрустімо?
Як приготувати мариновані огірки з медом
Інгредієнти:
- огірки — 500-600 г;
- часник — 2 зуб.;
- мед — 2 ч. л.;
- кріп – 1-2 ст. л.;
- червоний перець — 0,5 ч. л;
- сіль — 1 ч. л.;
- олія – 1 ст. л.;
- гірчиця у зернах – 2 ч. л.;
- оцет 9% — 2 ч. л.
Спосіб приготування:
- Огірки наріжте кружальцями завтовшки приблизно 1 см.
- Додайте до огірків решту інгредієнтів, все добре перемішайте. Дайте настоятися 1-2 години.
- Готові огірки можна подавати на стіл і поїдати.
Цікавитесь, як маринують огірки в інших країнах? Спробуйте ще закуску по-фінськи за рецептом "Телеграфа" і ви будете здивовані!