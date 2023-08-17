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Ласуватиметеся через пару годин: такі мариновані огірки люблять у Польщі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі огірки по-польськи будуть на кожному столі
Такі огірки по-польськи будуть на кожному столі. Фото smachnonews.24tv.ua

Швидко, смачно та просто!

Літо – це завжди період консервації. Закрутка маринованих огірків — не виняток, адже це найулюбленіша закуска. Якщо дістати взимку баночку, відкрити і поставити на стіл, ніхто не зможе пройти повз — обов’язково дістане огірок і із задоволенням захрумтить.

А хочете дізнатися, як маринують огірки у Польщі? Блогер Smakoluk.ua в Instagram ділиться незвичайним рецептом такої закуски — з гірчицею та медом. Коли з’явиться бажання здивувати сім’ю незвичайною закускою, приготуйте їм такі незвичайні огірочки. Сім’я схаменеться тільки тоді, коли буде з’їдено останній. Ну що, похрустімо?

Як приготувати мариновані огірки з медом

Інгредієнти:

  • огірки — 500-600 г;
  • часник — 2 зуб.;
  • мед — 2 ч. л.;
  • кріп – 1-2 ст. л.;
  • червоний перець — 0,5 ч. л;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • олія – 1 ст. л.;
  • гірчиця у зернах – 2 ч. л.;
  • оцет 9% — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Огірки наріжте кружальцями завтовшки приблизно 1 см.
  2. Додайте до огірків решту інгредієнтів, все добре перемішайте. Дайте настоятися 1-2 години.
  3. Готові огірки можна подавати на стіл і поїдати.

Цікавитесь, як маринують огірки в інших країнах? Спробуйте ще закуску по-фінськи за рецептом "Телеграфа" і ви будете здивовані!

Теги:
#Польща #Рецепт #Огірки #Готуємо вдома