Яблука в тісті на сковороді: рецепт найнезвичайнішої страви до Яблучного Спасу

Всього 15 хвилин — і смакота на столі!

У суботу, 19 серпня, в Україні відзначають Яблучний Спас, або як його ще називають Свято перших плодів. На це свято люблять поласувати яблуками та яблучною випічкою. І якщо ви вже приготували класичну шарлотку, то настав час для кулінарних експериментів.

Пропонуємо здивувати друзів воістину незвичайною стравою — смаженими на сковороді яблуками в клярі за рецептом Shuba. Такий десерт називається макорженіками. Старовинний український десерт готується дуже просто, не потребує багато часу, а результат вас дуже здивує. Спробуємо?

Як приготувати яблука на сковороді

Інгредієнти на 2 порції:

яблука — 2 шт.;

яйце куряче, жовток — 3 шт.;

масло вершкове 73% — 1 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

борошно пшеничне — 1 ст. л.;

мак — 1 ст. л.;

рослинна олія — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Розітріть жовтки з цукром. В масу додайте розтоплене вершкове масло і борошно, все розмішайте. Всипте мак і знову розмішайте. У яблук видаліть насіння. Наріжте м'якуш упоперек кружальцями завтовшки до 0,5 см. У сковороді розігрійте олію. Яблука занурте у кляр і викладіть у сковороду. Смажте на середньому вогні протягом 3-4 хвилин з кожного боку. Макорженики готові!

Вибирайте яблука для цих рецептів правильно разом із лайфхаками "Телеграфа". Насолоджуйтесь!