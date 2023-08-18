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Яблука в тісті на сковороді: рецепт найнезвичайнішої страви до Яблучного Спасу

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Макорженики — стародавній рецепт яблук у клярі на сковороді
Макорженики — стародавній рецепт яблук у клярі на сковороді. Фото shuba.life

Всього 15 хвилин — і смакота на столі!

У суботу, 19 серпня, в Україні відзначають Яблучний Спас, або як його ще називають Свято перших плодів. На це свято люблять поласувати яблуками та яблучною випічкою. І якщо ви вже приготували класичну шарлотку, то настав час для кулінарних експериментів.

Пропонуємо здивувати друзів воістину незвичайною стравою — смаженими на сковороді яблуками в клярі за рецептом Shuba. Такий десерт називається макорженіками. Старовинний український десерт готується дуже просто, не потребує багато часу, а результат вас дуже здивує. Спробуємо?

Як приготувати яблука на сковороді

Інгредієнти на 2 порції:

  • яблука — 2 шт.;
  • яйце куряче, жовток — 3 шт.;
  • масло вершкове 73% — 1 ст. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • борошно пшеничне — 1 ст. л.;
  • мак — 1 ст. л.;
  • рослинна олія — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Розітріть жовтки з цукром. В масу додайте розтоплене вершкове масло і борошно, все розмішайте. Всипте мак і знову розмішайте.
  2. У яблук видаліть насіння. Наріжте м'якуш упоперек кружальцями завтовшки до 0,5 см.
  3. У сковороді розігрійте олію. Яблука занурте у кляр і викладіть у сковороду. Смажте на середньому вогні протягом 3-4 хвилин з кожного боку. Макорженики готові!

Вибирайте яблука для цих рецептів правильно разом із лайфхаками "Телеграфа". Насолоджуйтесь!

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#Рецепт #Яблука #Яблуневий Спас #Готуємо вдома