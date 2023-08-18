Яблука в тісті на сковороді: рецепт найнезвичайнішої страви до Яблучного Спасу
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Всього 15 хвилин — і смакота на столі!
У суботу, 19 серпня, в Україні відзначають Яблучний Спас, або як його ще називають Свято перших плодів. На це свято люблять поласувати яблуками та яблучною випічкою. І якщо ви вже приготували класичну шарлотку, то настав час для кулінарних експериментів.
Пропонуємо здивувати друзів воістину незвичайною стравою — смаженими на сковороді яблуками в клярі за рецептом Shuba. Такий десерт називається макорженіками. Старовинний український десерт готується дуже просто, не потребує багато часу, а результат вас дуже здивує. Спробуємо?
Як приготувати яблука на сковороді
Інгредієнти на 2 порції:
- яблука — 2 шт.;
- яйце куряче, жовток — 3 шт.;
- масло вершкове 73% — 1 ст. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- борошно пшеничне — 1 ст. л.;
- мак — 1 ст. л.;
- рослинна олія — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Розітріть жовтки з цукром. В масу додайте розтоплене вершкове масло і борошно, все розмішайте. Всипте мак і знову розмішайте.
- У яблук видаліть насіння. Наріжте м'якуш упоперек кружальцями завтовшки до 0,5 см.
- У сковороді розігрійте олію. Яблука занурте у кляр і викладіть у сковороду. Смажте на середньому вогні протягом 3-4 хвилин з кожного боку. Макорженики готові!
Вибирайте яблука для цих рецептів правильно разом із лайфхаками "Телеграфа". Насолоджуйтесь!