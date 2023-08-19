Відкриєте банку – і більше нічого не треба: неймовірний рецепт солодких маринованих огірків
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Дивовижний смак звичних огірків
Солодкі хрусткі огірки на зиму – один з улюблених варіантів традиційної закуски. Її подають як до звичайної картоплі, так і до ароматного м’яса.
Сьогодні ми спробуємо солодкий варіант маринованих огірків за рецептом "Це Смак". Ви точно будете насолоджуватися ними всю зиму: вони не вибухнуть, розсіл виходить кристально чистим, а хрускіт будуть чутні всі!
Як приготувати солодкі огірки на зиму
Інгредієнти на 1 літрову банку:
- огірки – 800 г;
- оцет – 3 ст. л.;
- цукор – 3 ст. л.;
- сіль – 1 ст. л.;
- вода – 800 мл;
- листя вишні – 2 шт.;
- петрушка – 10 г;
- кріп – 10 г;
- лавровий лист – 1 шт.;
- часник – 1 шт.;
- чорний перець горошком – 5 шт.
Спосіб приготування:
- Огірки помийте. Залийте їх водою за годину, щоб зникла гіркота.
- Вимийте листя вишні та зелень, очистьте часник. На дно банки викладіть часник, зелень, листя та перець горошком.
- Щільно покладіть у ємність огірки. Залийте їх кип’яченою водою по "плічка" банки та залиште на 15 хвилин.
- Злийте воду в сотейник, посоліть і поперчіть, доведіть до кипіння і вимкніть. Додайте оцет і знову залийте банки по "плічка".
- Банки закрийте, переверніть вгору дном і укутайте до охолодження.
Зверніть увагу на солоні огірки за рецептом "Телеграфа" без оцту, цукру та стерилізації. Кориснішого рецепту не існує!