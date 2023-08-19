Відкриєте банку – і більше нічого не треба: неймовірний рецепт солодких маринованих огірків

Дивовижний смак звичних огірків

Солодкі хрусткі огірки на зиму – один з улюблених варіантів традиційної закуски. Її подають як до звичайної картоплі, так і до ароматного м’яса.

Сьогодні ми спробуємо солодкий варіант маринованих огірків за рецептом "Це Смак". Ви точно будете насолоджуватися ними всю зиму: вони не вибухнуть, розсіл виходить кристально чистим, а хрускіт будуть чутні всі!

Як приготувати солодкі огірки на зиму

Інгредієнти на 1 літрову банку:

огірки – 800 г;

оцет – 3 ст. л.;

цукор – 3 ст. л.;

сіль – 1 ст. л.;

вода – 800 мл;

листя вишні – 2 шт.;

петрушка – 10 г;

кріп – 10 г;

лавровий лист – 1 шт.;

часник – 1 шт.;

чорний перець горошком – 5 шт.

Спосіб приготування:

Огірки помийте. Залийте їх водою за годину, щоб зникла гіркота. Вимийте листя вишні та зелень, очистьте часник. На дно банки викладіть часник, зелень, листя та перець горошком. Щільно покладіть у ємність огірки. Залийте їх кип’яченою водою по "плічка" банки та залиште на 15 хвилин. Злийте воду в сотейник, посоліть і поперчіть, доведіть до кипіння і вимкніть. Додайте оцет і знову залийте банки по "плічка". Банки закрийте, переверніть вгору дном і укутайте до охолодження.

Зверніть увагу на солоні огірки за рецептом "Телеграфа" без оцту, цукру та стерилізації. Кориснішого рецепту не існує!