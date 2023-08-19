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Відкриєте банку – і більше нічого не треба: неймовірний рецепт солодких маринованих огірків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайні солодкі мариновані огірки
Незвичайні солодкі мариновані огірки. Фото cesmak.info

Дивовижний смак звичних огірків

Солодкі хрусткі огірки на зиму – один з улюблених варіантів традиційної закуски. Її подають як до звичайної картоплі, так і до ароматного м’яса.

Сьогодні ми спробуємо солодкий варіант маринованих огірків за рецептом "Це Смак". Ви точно будете насолоджуватися ними всю зиму: вони не вибухнуть, розсіл виходить кристально чистим, а хрускіт будуть чутні всі!

Як приготувати солодкі огірки на зиму

Інгредієнти на 1 літрову банку:

  • огірки – 800 г;
  • оцет – 3 ст. л.;
  • цукор – 3 ст. л.;
  • сіль – 1 ст. л.;
  • вода – 800 мл;
  • листя вишні – 2 шт.;
  • петрушка – 10 г;
  • кріп – 10 г;
  • лавровий лист – 1 шт.;
  • часник – 1 шт.;
  • чорний перець горошком – 5 шт.

Спосіб приготування:

  1. Огірки помийте. Залийте їх водою за годину, щоб зникла гіркота.
  2. Вимийте листя вишні та зелень, очистьте часник. На дно банки викладіть часник, зелень, листя та перець горошком.
  3. Щільно покладіть у ємність огірки. Залийте їх кип’яченою водою по "плічка" банки та залиште на 15 хвилин.
  4. Злийте воду в сотейник, посоліть і поперчіть, доведіть до кипіння і вимкніть. Додайте оцет і знову залийте банки по "плічка".
  5. Банки закрийте, переверніть вгору дном і укутайте до охолодження.

Зверніть увагу на солоні огірки за рецептом "Телеграфа" без оцту, цукру та стерилізації. Кориснішого рецепту не існує!

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#Рецепт #Огірки #Готуємо вдома