Краще, ніж червона риба: за такий оселедець гості будуть битись

Чудова закуска до святкового столу

Ми розповідали, як приготувати пікантний гостренький оселедець. Тепер ділимось ще одним цікавим рецептом маринаду.

Цей оселедець буде крутішим, ніж червона риба. Рецепт дуже швидкий, ним поділились на порталі "1 хвилина"

Інгредієнти:

оселедець свіжоморожений – 1 кг;

оцет яблучний – 80 мл;

цибуля ріпчаста – 1 велика цибулина;

олія рослинна без запаху -125 мл;

кетчуп – 3 ст.л;

цукор – 1 ч.л;

сіль – 2 ст.л;

вода – 150 мл;

духмяний перець, гострий перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Рибу чистимо, вичищаємо нутрощі. Знімаємо шкірку, зрізаємо філе та промиваємо. Отримане філе оселедця нарізаємо невеликими шматочками. Все викладаємо в каструлю. Цибулю чистимо, нарізаємо на півкільця, проминаємо руками. Додаємо до оселедця та перемішуємо. Накриваємо каструлю кришкою та ставимо її в прохолодне місце. Для маринаду змішуємо у мисці або каструлі ваду, яблучний оцет, цукор, сіль. кладемо суміш перців, олію та кетчуп. Ставимо все на вогонь, доводимо до кипіння. Коли охолоне, заливаємо маринадом рибу з цибулею. Рідина повинна повністю покривати оселедець. Залишаємо на декілька годин при кімнатній температурі. На ніч відправляємо в холодильник.

Смачний оселедець можна куштувати уже на наступний день. Це дуже ароматна і смачна закуска. Спробуйте посмажити до нього смачну картопельку — буде дуже смачно.